Madura United Sudah Punya Gambaran Legiun Asing, Achsanul Qosasi Siapkan Kontrak Jangka Panjang Lima Pemain

Gelandang Madura United Jordy Wehrmann. (Dok. Madura United)

JawaPos.com – Madura United FC memastikan selamat dari ancaman degradasi di partai penutupan. Manajemen Laskar Sape Kerrab pun belajar banyak dari apa yang terjadi sepanjang musim 2025-2026.

Presiden klub Madura United, Achsanul Qosasi, menyatakan bahwa manajemen sudah melakukan evaluasi. Yang jelas, dia tidak ingin timnya kembali menjadi bulan-bulanan dan dibayangi ancaman degradasi.

“Nanti saya umumkan pelan-pelan sambil melihat susunan pemain hingga regulasi pemain,” ucapnya. “Yang jelas, kami akan segera fokus menatap musim depan,” tambahnya.

Sampai kemarin (24/5), regulasi pemain untuk musim depan belum jelas.

“Jadi, kami masih menunggu. Belum ada informasi terbaru,” ujarnya.

Soal pemain asing, Achsanul menyatakan tidak khawatir. Sebab, Madura United sudah memiliki susunan pemain asing untuk musim depan.

“Intinya, dari pemain asing Madura United, lima di antaranya kami kontrak jangka panjang,” ungkapnya.

Kelima pemain asing tersebut adalah Pedro Monteiro, Iran Junior, Jordy Wehrmann, Kerim Palic, dan Medonca. Kelima pemain itu tetap bertahan karena dikontrak hingga 2027.