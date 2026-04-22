Persib Bandung Minta Aremania Tak Datang ke GBLA demi Patuhi Regulasi Super League

Ribuan Aremania hadir di SUGBK, Jakarta. (Instagram/@dikysoemarno)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali mengingatkan suporter tim tamu masih dilarang hadir dalam pertandingan Super League 2025/2026.
Imbauan tersebut disampaikan manajemen Persib jelang laga pekan ke-29 melawan Arema FC. Duel itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 24 April 2026.
Manajemen Persib Bandung menegaskan aturan itu mengacu pada Pasal 5 ayat 7 Regulasi Kompetisi Super League 2025/2026.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa selama masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh pertandingan kompetisi domestik belum dapat dihadiri pendukung tim tamu.
Head of Communications Persib Bandung, Adhi Pratama, meminta Aremania untuk tidak datang langsung ke stadion demi menghormati aturan yang sudah ditetapkan operator liga dan federasi.
Menurut Adhi, klub memiliki tanggung jawab penuh apabila ditemukan adanya pelanggaran terkait kehadiran suporter tim tamu di stadion.
Karena itu, pihaknya berharap seluruh pendukung bisa memahami situasi dan mendukung tim masing-masing dari rumah atau wilayah asal mereka.
“Kami berharap semua pihak bisa menghormati regulasi yang berlaku saat ini. Tujuannya demi menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan,” ujar Adhi dikutip dari persib.co.id.
Tak hanya memberikan imbauan, panitia pelaksana pertandingan juga disebut akan memperketat sistem pengamanan di sekitar stadion.
