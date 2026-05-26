Masa Depan Mauricio Souza di Persija Mulai Dibahas, Negosiasi Dijadwalkan Pekan Ini

JawaPos.com - Kompetisi BRI Super League 2025/26 resmi berakhir dan Persija Jakarta menutup musim dengan catatan yang cukup positif.

Macan Kemayoran finis di posisi ketiga klasemen akhir setelah mengumpulkan 71 poin dari 22 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan sepanjang musim.

Meski gagal bersaing hingga perebutan gelar juara, pencapaian tersebut tetap menjadi modal penting bagi Persija untuk menatap musim depan. Namun, satu hal yang kini mulai menjadi perhatian adalah masa depan pelatih Mauricio Souza.

Pelatih asal Brasil itu mengaku sudah ada komunikasi awal dengan manajemen terkait kemungkinan melanjutkan kerja sama.

Mauricio menyebut baik dirinya maupun pihak klub sama-sama memiliki keinginan untuk kembali bekerja bersama pada musim depan.

“Saya tahu media penasaran apakah saya akan lanjut atau tidak. Yang bisa saya katakan adalah ada ketertarikan dari klub agar saya tetap bertahan, dan saya pun memiliki ketertarikan yang sama,” ujar Mauricio dalam konferensi pers usai pertandingan terakhir musim ini.

Meski demikian, mantan pelatih Vasco da Gama tersebut menegaskan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan sebelum keputusan final diambil. Ia memberi sinyal pembicaraan lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami perlu duduk bersama dan menyepakati beberapa hal untuk melanjutkan pekerjaan ini. Saya yakin itu akan terjadi besok atau lusa,” lanjutnya.