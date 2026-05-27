Risto Mitrevski Tegaskan Ambisi Besar Bersama Persebaya di Liga 1 Musim Depan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26 dengan hasil yang memuaskan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Green Force tampil dominan dan menang telak 5-0 atas Persik Kediri pada laga pekan terakhir musim ini.

Kemenangan tersebut memastikan Persebaya finis di posisi keempat klasemen akhir. Hasil itu sekaligus menjadi penutup manis setelah tim menunjukkan performa yang semakin stabil dalam beberapa pertandingan terakhir.

Bek asing Persebaya Risto Mitrevski menyambut positif pencapaian tersebut. Pemain asal Makedonia Utara itu menilai kemenangan atas Persik tidak didapat dengan mudah meski timnya tampil sangat dominan sepanjang pertandingan.

Menurut Risto, Persebaya sempat mengalami kesulitan pada awal laga. Namun perlahan tim mampu menemukan ritme permainan dan mengambil kendali hingga akhirnya mencetak lima gol tanpa balas.

”Kami memang tidak memulai pertandingan dengan mudah, tetapi setelah itu tim bisa bermain lebih tenang dan mengontrol jalannya laga,” ujar Risto.

Selain produktif di lini depan, Persebaya juga menunjukkan pertahanan yang sangat solid di pengujung musim. Mereka sukses mencatatkan clean sheet secara beruntun.

Catatan tersebut menjadi bukti konsistensi lini belakang Persebaya yang tampil disiplin dan kompak. Duet Risto Mitrevski dan Dusan Stevanovic menjadi salah satu faktor penting di balik kokohnya pertahanan Persebaya.

Sepanjang musim ini, keduanya beberapa kali mendapat pujian karena mampu menjaga organisasi pertahanan tetap rapi, terutama saat menghadapi tekanan dari lawan. Risto pun mengaku senang bisa membantu tim menutup musim dengan catatan positif.