Rekor Gila Alex Martins! 2 Quattrick dan 6 Hattrick jadi Jaminan Usai Gabung Persebaya Surabaya

Alex Martins saat memperkuat Dewa United, striker Brasil dengan rekor 2 quattrick dan 6 hattrick yang kini resmi deal dengan Persebaya Surabaya. (Instagram @alex39_mf)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi deal dengan striker Brasil Alex Martins pada Selasa (26/5/2026) berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com. Kehadiran bomber berusia 32 tahun itu langsung memunculkan optimisme besar karena catatan 2 quattrick dan 6 hattrick miliknya jadi bukti ketajaman mematikan di Super League musim depan.
Transfer Alex Martins menjadi sinyal serius Persebaya Surabaya membangun skuad juara untuk Super League 2026/2027.
Mesin gol eks Dewa United itu datang dengan reputasi mentereng setelah mencetak 67 gol dari 92 pertandingan bersama klub asal Banten tersebut.
Alex Martins dikenal sebagai striker haus gol dengan efektivitas tinggi di kotak penalti lawan. Dari total 205 pertandingan sepanjang karier profesionalnya, penyerang bertinggi 1,87 meter itu sukses membukukan 106 gol dan 17 assist.
Catatan paling gila muncul selama memperkuat Dewa United sejak 2023 hingga 2026.
Dalam kurun tiga musim, Alex Martins mampu mencetak rata-rata lebih dari 20 gol per musim dan menjadi salah satu striker tersubur di kompetisi Indonesia.
Rekor quattrick pertamanya terjadi saat Dewa United menghancurkan Semen Padang dengan skor 6-0 pada 5 Maret 2025.
Pada laga tersebut, Alex Martins memborong empat gol sekaligus dan memperlihatkan kualitas finishing yang sulit dihentikan.
Ketajaman itu kembali terulang pada 8 Mei 2026 saat Dewa United menang telak 5-0 atas PSBS Biak.
