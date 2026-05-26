Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 27 Mei 2026 | 01.43 WIB

Jan Olde Riekerink Angkat Bicara! Alex Martins Dijamin Gacor Bersama Persebaya Surabaya

Alex Martins saat memperkuat Dewa United Banten FC dengan torehan gol impresif yang kini diharapkan berlanjut bersama Persebaya Surabaya. (Dewa United) - Image

Alex Martins saat memperkuat Dewa United Banten FC dengan torehan gol impresif yang kini diharapkan berlanjut bersama Persebaya Surabaya. (Dewa United)

JawaPos.com — Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, sejak lama sudah memberi jaminan kualitas Alex Martins setelah striker asal Brasil itu deal dengan Persebaya Surabaya pada Selasa (26/5/2026), berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com.

Keyakinan sang pelatih muncul usai bomber berusia 32 tahun tersebut konsisten mencetak 20 gol dalam tiga musim beruntun di Super League bersama Dewa United.

Total 67 gol sudah dicetak oleh Alex Martins bersama Dewa United dalam tiga musim terakhir.

Transfer Alex Martins langsung memunculkan optimisme besar di kalangan Bonek menjelang musim 2026/2027.

Persebaya Surabaya kini dinilai memiliki predator kotak penalti yang siap membawa Green Force bersaing di papan atas klasemen.

Jan Olde Riekerink Sudah Prediksi Ketajaman Alex Martins

Jan Olde Riekerink menilai ketajaman Alex Martins bukan sekadar hasil taktik tim, melainkan kualitas alami seorang striker kelas atas.

Pelatih asal Belanda itu bahkan yakin siapa pun pelatihnya, Alex Martins tetap mampu mencetak banyak gol.

"Saya pikir Alex Martins akan mencetak lebih dari 20 gol dengan pelatih mana pun, karena dia adalah striker yang bagus," ujar Riekerink saat masih menyisakan dua laga terakhir.

Pernyataan tersebut kini kembali menjadi sorotan setelah Persebaya Surabaya mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Apalagi, statistik Alex Martins selama memperkuat Dewa United memang menunjukkan konsistensi luar biasa.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Rekor Gila Alex Martins! 2 Quattrick dan 6 Hattrick jadi Jaminan Usai Gabung Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Rekor Gila Alex Martins! 2 Quattrick dan 6 Hattrick jadi Jaminan Usai Gabung Persebaya Surabaya

Rabu, 27 Mei 2026 | 01.31 WIB

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Alex Martins, Bernardo Tavares Langsung Dapat Mesin Gol Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Alex Martins, Bernardo Tavares Langsung Dapat Mesin Gol Baru

Selasa, 26 Mei 2026 | 21.03 WIB

Persebaya Selangkah Lagi Amankan Alex Martins! Trio Maut Bersama Rivera dan Gali Freitas Bikin Ngeri - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Selangkah Lagi Amankan Alex Martins! Trio Maut Bersama Rivera dan Gali Freitas Bikin Ngeri

Selasa, 26 Mei 2026 | 20.58 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore