Jan Olde Riekerink Angkat Bicara! Alex Martins Dijamin Gacor Bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, sejak lama sudah memberi jaminan kualitas Alex Martins setelah striker asal Brasil itu deal dengan Persebaya Surabaya pada Selasa (26/5/2026), berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com.

Keyakinan sang pelatih muncul usai bomber berusia 32 tahun tersebut konsisten mencetak 20 gol dalam tiga musim beruntun di Super League bersama Dewa United.

Total 67 gol sudah dicetak oleh Alex Martins bersama Dewa United dalam tiga musim terakhir.

Transfer Alex Martins langsung memunculkan optimisme besar di kalangan Bonek menjelang musim 2026/2027.

Persebaya Surabaya kini dinilai memiliki predator kotak penalti yang siap membawa Green Force bersaing di papan atas klasemen.

Jan Olde Riekerink Sudah Prediksi Ketajaman Alex Martins Jan Olde Riekerink menilai ketajaman Alex Martins bukan sekadar hasil taktik tim, melainkan kualitas alami seorang striker kelas atas.

Pelatih asal Belanda itu bahkan yakin siapa pun pelatihnya, Alex Martins tetap mampu mencetak banyak gol.

"Saya pikir Alex Martins akan mencetak lebih dari 20 gol dengan pelatih mana pun, karena dia adalah striker yang bagus," ujar Riekerink saat masih menyisakan dua laga terakhir.