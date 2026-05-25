Pesan Gali Freitas ke Bonek: Persebaya Surabaya Akan Kembali Lebih Kuat! 

JawaPos.com - Gali Freitas sudah menuntaskan musim perdananya bersama Persebaya Surabaya. Di laga penutup, dia membawa timnya mengalahkan Persik Kediri pada 23 Mei di Gelora Bung Tomo.

Perasaan bangga dirasakan Gali Freitas usai Persebaya menutup Super League musim 2025/2026. Dia menegaskan bahwa Green Force akan kembali lebih kuat di musim depan. Pemain timnas Timor Leste tersebut sudah menjalani berbagai momen baik dan buruk di musim ini.

Pesan khusus juga ditujukannya kepada Bonek dan Bonita. Gali Freitas menegaskan bahwa Persebaya akan segera melakukan evaluasi untuk menjalani musim depan.

"Musim 25/26 Resmi Berakhir. Keringat yang kita teteskan hari ini adalah bukti perjuangan kita sepanjang musim. Bangga dengan tim ini, istirahatlah sejenak, kita akan kembali lebih kuat!," tulis Gali Freitas di Instagram.

"Akhir dari sebuah musim bukanlah akhir dari cerita. Terima kasih telah memberikan emosi dan memori terbaik di lapangan hijau di tahun ini! Bonek/Bonita. Menang kita rayakan, kalah kita evaluasi. Musim ini mungkin sudah usai, tetapi kesetiaan dan kebanggaan pada klub ini tidak akan pernah libur! Thanks Bonek/Bonita," tutup Gali Freitas.

Performa Gali Freitas di Persebaya Di musim perdananya, Gali Freitas bermain sebanyak 32 pertandingan dengan 21 kali menjadi starter. Melansir Transfermarkt, dia juga mengoleksi enam gol dan tujuh assist.

Gali menunjukan performa tajamnya di lini depan Persebaya. Melihat statistik permainannya dari laman I.League, pemain nomor punggung 22 tersebut melepaskan 35 tendangan dan 20 tendangan tepat sasaran.

Selama bermain di Persebaya, Gali menunjukkan permainan kerasnya dengan menghasilkan lima kartu kuning. Secara statistik, dia juga telah melakukan 20 tekel.