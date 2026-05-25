Bermain 56 Laga, Leo Navacchio Jalani Musim Terakhirnya Bersama Persik Kediri

JawaPos.com - Leo Navacchio telah menjalani musim terakhirnya bersama Persik Kediri. Untuk musim depan, dia sudah tidak bersama dengan skuad Macan Putih.

Melalui sosial media, Leo Navacchio sudah mengucapkan pesan perpisahan. Sejak didatangkan pada musim 2024/2025, kiper andalan Persik Kediri tersebut telah bermain sebanyak 56 pertandingan.

Kiper asal Brasil tersebut mengenang semua momen baik dan buruk bersama Persik Kediri. Pada momen tersebut, Leo Navacchio selalu berusaha untuk memberikan performa terbaiknya.

Bermain dan merasakan kemenangan di Stadion Brawijaya akan selalu menjadi kenangan terbaik bagi Leo Navacchio. Pada akhirnya, dia mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih, dan suporter Persik Kediri.

"Sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengucapkan perpisahan dengan klub ini yang akan selalu terkenang dalam ingatan saya," tulisnya.

"Ada 56 pertandingan yang saya jalani dengan mengenakan warna ungu, melalui perjuangan yang tidak mudah untuk membela sebuah klub dan kota ini. Saya pernah menjadi sosok penting, pernah gagal, pernah mendapat kasih sayang, juga tuntutan, dan di saat-saat paling sulit bagi klub ini saya selalu berusaha hadir untuk membantu dengan cara apa pun," ungkap Leo Navacchio di Instagram.

"Saya akan selalu mengingat kemenangan di Brawijaya, kasih sayang yang saya dan keluarga saya terima, serta orang-orang baik yang saya temui di klub dan kota ini. Saya tinggalkan di sini rasa kasih, terima kasih, dan hormat saya. Terima kasih banyak dan salam hangat lebih sedikit untuk semuanya," tutup kiper 33 tahun tersebut.

Performa Leonardo Navacchio bersama Persik Kediri Pemain yang habis kontrak pada 31 Mei 2026 tersebut selalu menjadi pilihan utama sebagai penjaga gawang Persik. Melansir Transfermarkt, Leo bermain sebanyak 28 pertandingan.

Musim ini, Leo mengoleksi 49 kebobolan, namun jumlah penyelamatan yang dilakukannya juga sangat banyak. Melansir laman resmi I League, dia berhasil melakukan 95 penyelamatan setiap kali bermain.