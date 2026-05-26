BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Berpisah dengan Mauricio Souza

JawaPos.com - Terungkap sudah masa depan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta. Manajemen tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Brasil itu.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Persija Jakarta melalui pernyataan resminya pada Selasa (26/5) malam WIB. Manajemen Macan Kemayoran memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Souza karena tidak membawa tim mencapai target yang disepakati.

“Kontrak pelatih Mauricio Souza berakhir di akhir musim 2025/2026 dan manajemen Persija memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, mengingat bahwa target yang disepakati pada awal kontrak tidak tercapai,” tulis keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Persija Jakarta juga mengakhiri kerja samanya dengan para asisten pelatih Souza. Seperti Italo Bartole Resende, Vitor Branco da Cruz, hingga Claudio Luzardi yang merupakan sang interpreter.

“Persija juga mengakhiri kebersamaan dengan Italo Bartole Resende (asisten pelatih), Vitor Branco da Cruz (pelatih fisik), Gerson Rodrigues Rios (pelatih kiper), Caio Araujo (analis), dan Claudio Luzardi (interpreter),” terang Persija Jakarta.

Kisah Souza bersama Persija Jakarta hanya berjalan satu musim saja. Meski demikian, kinerja pelatih asal Brasil itu bisa dikatakan cukup bagus karena sukses membawa Macan Kemayoran finis peringkat ketiga dengan raihan 71 poin.

Perolehan 71 poin tersebut sekaligus membawa Persija Jakarta mencetak sejarah klub. Perolehan poin tersebut menjadi perolehan pon tertinggi yang berhasil diraih Macan Kemayoran sepanjang era Liga 1 dimulai sejak 2017.

Persija Jakarta pun menyampaikan apresiasi kepada Souza atas dedikasinya bersama klub. Macan Kemayoran turut mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier sang pelatih di masa mendatang.