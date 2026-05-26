HomeSepak Bola Indonesia
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 02.31 WIB

TC Timnas Indonesia Dimulai Besok, Thom Haye dan Shayne Pattynama Sudah Tiba di Jakarta

Thom Haye memimpin optimisme Persib Bandung jelang laga tandang kontra Persija. (Persib)

JawaPos.com - Sejumlah pemain Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. 

TC dijadwalkan dimulai pada Rabu dan menjadi bagian penting dari persiapan skuad Garuda menghadapi laga internasional bulan depan.

Beberapa nama yang sudah terlihat bergabung di Jakarta di antaranya Thom Haye, Shayne Pattynama, Mark Klok, Muhammad Riyandi, Alfahrezzi Buffon, Cahya Supriadi, hingga Muhammad Ferrari. 

Kehadiran para pemain ini menandai dimulainya persiapan awal tim asuhan Patrick Kluivert sebelum memasuki agenda latihan intensif.

Para pemain yang lebih dulu tiba dijadwalkan menjalani serangkaian agenda tim, mulai dari pemeriksaan kondisi fisik, evaluasi kebugaran, hingga sesi perkenalan program latihan dari staf pelatih. TC kali ini juga menjadi momentum penting untuk membangun chemistry antarpemain sebelum menghadapi lawan di FIFA Matchday.

Menariknya, para pemain Timnas Indonesia juga akan merayakan Idul Adha bersama di Jakarta. Momen kebersamaan tersebut diperkirakan bisa memperkuat kekompakan skuad di tengah persiapan menuju pertandingan internasional yang cukup padat.

Kehadiran Thom Haye dan Shayne Pattynama menjadi perhatian tersendiri. Keduanya kembali bergabung bersama skuad Garuda setelah sebelumnya absen akibat sanksi yang membuat mereka tidak masuk daftar awal pemain. Kini, kedua pemain diaspora itu dipastikan kembali memperkuat Timnas Indonesia untuk agenda Juni.

Sementara itu, nama-nama lokal seperti Mark Klok dan Muhammad Ferrari juga diproyeksikan menjadi bagian penting dalam komposisi tim. Kombinasi pemain senior dan muda diharapkan mampu memberikan keseimbangan permainan bagi Timnas Indonesia.

TC kali ini kemungkinan masih akan diikuti kedatangan sejumlah pemain lain yang bermain di luar negeri maupun kompetisi domestik. 

Editor: Banu Adikara
