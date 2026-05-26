9 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Timnas Indonesia, Siapa Saja?

JawaPos.com - Sembilan pemain Persija Jakarta mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Kesembilan pemain tersebut akan menjalani pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan menghadapi agenda FIFA Matchday Juni 2026 dan Piala AFF 2026.

“Sembilan pemain Persija mendapat panggilan untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk menyambut agenda FIFA Matchday hingga ASEAN Hyundai Cup 2026. Berikan yang terbaik untuk Merah Putih dan buat bangga Indonesia, Macan!,” tulis Persija Jakarta dalam akun instagram resminya @persija, Selasa (26/5/2026).

Jumlah tersebut menjadikan Persija Jakarta sebagai klub penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia. Sembilan pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, Eksel Runtukahu, Mauro Zijlstra, Fajar Fathurrahman, Witan Sulaeman, dan Shayne Pattynama.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza mengaku sangat senang timnya menjadi penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia. Juru taktik asal Brasil itu berharap seluruh pemainnya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dan menembus skuad final.

“Mengenai pemain yang dipanggil Timnas Indonesia, saya sangat bahagia kami bisa menyumbang jumlah pemain yang banyak untuk negara. Saya rasa semua yang dipanggil layak mendapatkannya,” kata Souza, dipetik Selasa (26/5).

“Saya harap mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dan terus berada di Timnas Indonesia untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya,” sambungnya.

Untuk Eksel, Shayne, Fajar, dan Witan sejatinya sudah mendapat panggilan terlebih dahulu untuk TC Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Besar kemungkinan, mereka dipersiapkan untuk ajang bergengsi se-ASEAN tersebut yang akan berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang.

Sementara Rizky Ridho, Jordi, Mauro, Hannan, dan Dony Tri Pamungkas menjadi nama terbaru pemain Persija Jakarta yang dipanggil oleh Herdman. Mereka semua masuk dalam daftar 44 pemain skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026.