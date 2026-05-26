Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 02.21 WIB

Thom Haye dan Shayne Pattynama Dipanggil! John Herdman Tambah 2 Peluru Baru di TC Timnas Indonesia

John Herdman berikan nasihat ke pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Timnas Indonesia) - Image

John Herdman berikan nasihat ke pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pemanggilan dua pemain keturunan, Thom Haye dan Shayne Pattynama, menjadi perhatian dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. 

Keduanya dipastikan ikut bergabung dalam training camp (TC) yang dipimpin pelatih kepala John Herdman meski masih menjalani sanksi dari FIFA.
Sebelumnya, nama Thom Haye dan Shayne Pattynama tidak masuk dalam daftar 44 pemain yang diumumkan untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia. Absennya kedua pemain itu sempat memunculkan pertanyaan di kalangan suporter Garuda.

Namun, situasi berubah setelah keduanya terlihat dalam video “TC Arrival” yang dirilis oleh pssi.org⁠ pada Selasa sore. 

Kehadiran Thom dan Shayne sekaligus memastikan jumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan bertambah menjadi 46 nama.

Meski sudah bergabung ke TC, keduanya diketahui belum dapat tampil dalam laga FIFA Matchday Juni 2026. 

Thom Haye dan Shayne Pattynama masih harus menyelesaikan sisa hukuman larangan bermain sebanyak dua pertandingan dari FIFA.

Karena itu, peluang keduanya kembali memperkuat skuad Garuda baru terbuka pada ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 mendatang. 

Meski belum bisa turun ke lapangan, kehadiran mereka di pemusatan latihan tetap dianggap penting untuk menjaga chemistry dan adaptasi taktikal bersama tim.

Bagi Thom Haye, pemanggilan ini menjadi sinyal bahwa dirinya masih masuk dalam rencana utama John Herdman untuk proyek Timnas Indonesia ke depan. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
9 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Timnas Indonesia, Siapa Saja? - Image
Sepak Bola Indonesia

9 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Timnas Indonesia, Siapa Saja?

Selasa, 26 Mei 2026 | 20.36 WIB

Maarten Paes Jadi Pahlawan Adu Penalti, Oscar Garcia Akui Tak Menyangka Kemampuan Kiper Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Dunia

Maarten Paes Jadi Pahlawan Adu Penalti, Oscar Garcia Akui Tak Menyangka Kemampuan Kiper Timnas Indonesia

Selasa, 26 Mei 2026 | 13.23 WIB

Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 Digelar Pekan Ini, Indonesia Siap Bersaing dari Pot 2 - Image
Sepak Bola Indonesia

Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 Digelar Pekan Ini, Indonesia Siap Bersaing dari Pot 2

Selasa, 26 Mei 2026 | 12.22 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore