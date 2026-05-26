Thom Haye dan Shayne Pattynama Dipanggil! John Herdman Tambah 2 Peluru Baru di TC Timnas Indonesia

John Herdman berikan nasihat ke pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Pemanggilan dua pemain keturunan, Thom Haye dan Shayne Pattynama, menjadi perhatian dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026.
Keduanya dipastikan ikut bergabung dalam training camp (TC) yang dipimpin pelatih kepala John Herdman meski masih menjalani sanksi dari FIFA.
Sebelumnya, nama Thom Haye dan Shayne Pattynama tidak masuk dalam daftar 44 pemain yang diumumkan untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia. Absennya kedua pemain itu sempat memunculkan pertanyaan di kalangan suporter Garuda.
Namun, situasi berubah setelah keduanya terlihat dalam video “TC Arrival” yang dirilis oleh pssi.org pada Selasa sore.
Kehadiran Thom dan Shayne sekaligus memastikan jumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan bertambah menjadi 46 nama.
Meski sudah bergabung ke TC, keduanya diketahui belum dapat tampil dalam laga FIFA Matchday Juni 2026.
Thom Haye dan Shayne Pattynama masih harus menyelesaikan sisa hukuman larangan bermain sebanyak dua pertandingan dari FIFA.
Karena itu, peluang keduanya kembali memperkuat skuad Garuda baru terbuka pada ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 mendatang.
Meski belum bisa turun ke lapangan, kehadiran mereka di pemusatan latihan tetap dianggap penting untuk menjaga chemistry dan adaptasi taktikal bersama tim.
Bagi Thom Haye, pemanggilan ini menjadi sinyal bahwa dirinya masih masuk dalam rencana utama John Herdman untuk proyek Timnas Indonesia ke depan.
