Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Alex Martins, Bernardo Tavares Langsung Dapat Mesin Gol Baru

Alex Martins. (Dok. Media Dewa United)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mencapai kesepakatan dengan striker Brasil Alex Martins pada Selasa (26/5/2026) untuk menghadapi musim 2026/2027 berdasarkan informasi yang didapatkan JawaPos.com.
Kehadiran bomber berusia 32 tahun itu menjadi sinyal dimulainya era baru Bernardo Tavares bersama Green Force setelah sang penyerang mencetak 67 gol dari 92 laga bersama Dewa United sejak 2023.
Transfer Alex Martins langsung memanaskan bursa transfer Super League 2026/2027. Persebaya Surabaya bergerak cepat setelah kontrak sang striker bersama Dewa United berakhir pada 31 Mei 2026.
Baca Juga:Persebaya Selangkah Lagi Amankan Alex Martins! Trio Maut Bersama Rivera dan Gali Freitas Bikin Ngeri
Nilai pasar Alex Martins saat ini mencapai Rp 5,65 miliar. Angka itu sebanding dengan produktivitasnya yang konsisten selama tiga musim terakhir di kompetisi Indonesia.
Kehadiran Alex Martins sekaligus menjawab kebutuhan Persebaya Surabaya terhadap penyerang haus gol. Bernardo Tavares kini mendapat sosok target man murni dengan tinggi 1,87 meter dan karakter agresif di kotak penalti lawan.
Mengapa Alex Martins Jadi Transfer Penting untuk Persebaya Surabaya?
Alex Martins bukan striker biasa di Super League karena memiliki rasio gol yang sangat tajam. Dari total 205 pertandingan sepanjang karier profesionalnya, pemain asal Brasil itu sudah membukukan 106 gol dan 17 assist.
Catatan terbaik Alex Martins lahir bersama Dewa United. Dalam 92 pertandingan, dia mampu mencetak 67 gol dan 13 assist dengan total menit bermain mencapai 7.908 menit.
Produktivitas itu membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Indonesia dalam tiga musim terakhir. Bahkan saat memperkuat Bhayangkara FC, Alex Martins sempat mencetak 11 gol hanya dari 13 pertandingan.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK