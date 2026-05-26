Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 26 Mei 2026 | 21.03 WIB

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Alex Martins, Bernardo Tavares Langsung Dapat Mesin Gol Baru

Alex Martins. (Dok. Media Dewa United)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mencapai kesepakatan dengan striker Brasil Alex Martins pada Selasa (26/5/2026) untuk menghadapi musim 2026/2027 berdasarkan informasi yang didapatkan JawaPos.com.

Kehadiran bomber berusia 32 tahun itu menjadi sinyal dimulainya era baru Bernardo Tavares bersama Green Force setelah sang penyerang mencetak 67 gol dari 92 laga bersama Dewa United sejak 2023.

Transfer Alex Martins langsung memanaskan bursa transfer Super League 2026/2027. Persebaya Surabaya bergerak cepat setelah kontrak sang striker bersama Dewa United berakhir pada 31 Mei 2026.

Nilai pasar Alex Martins saat ini mencapai Rp 5,65 miliar. Angka itu sebanding dengan produktivitasnya yang konsisten selama tiga musim terakhir di kompetisi Indonesia.

Kehadiran Alex Martins sekaligus menjawab kebutuhan Persebaya Surabaya terhadap penyerang haus gol. Bernardo Tavares kini mendapat sosok target man murni dengan tinggi 1,87 meter dan karakter agresif di kotak penalti lawan.

Mengapa Alex Martins Jadi Transfer Penting untuk Persebaya Surabaya?

Alex Martins bukan striker biasa di Super League karena memiliki rasio gol yang sangat tajam. Dari total 205 pertandingan sepanjang karier profesionalnya, pemain asal Brasil itu sudah membukukan 106 gol dan 17 assist.

Catatan terbaik Alex Martins lahir bersama Dewa United. Dalam 92 pertandingan, dia mampu mencetak 67 gol dan 13 assist dengan total menit bermain mencapai 7.908 menit.

Produktivitas itu membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Indonesia dalam tiga musim terakhir. Bahkan saat memperkuat Bhayangkara FC, Alex Martins sempat mencetak 11 gol hanya dari 13 pertandingan.

