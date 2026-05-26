PR Berat Alex Martins di Persebaya Surabaya! Rekor 67 Gol dan 13 Assist Jadi Taruhan Musim Depan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya deal dengan Alex Martins pada Selasa (26/5/2026) berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com setelah striker asal Brasil itu tampil ganas bersama Dewa United dalam tiga musim terakhir. Rekor 67 gol dan 13 assist dari 92 pertandingan kini membuat ekspektasi publik Green Force melonjak tinggi untuk musim 2026/2027.

Kehadiran Alex Martins menjadi sinyal serius Persebaya Surabaya dalam membangun skuad juara menghadapi musim baru.

Ketajaman sang bomber diprediksi menjadi pembeda dalam persaingan papan atas Super League musim depan.

Rekor Alex Martins Bersama Dewa United Sulit Ditandingi Alex Martins menjelma menjadi mesin gol paling konsisten di kompetisi domestik sejak bergabung dengan Dewa United pada 1 Juli 2023.

Striker berusia 32 tahun itu sukses mencetak lebih dari 20 gol dalam tiga musim beruntun bersama klub berjuluk Banten Warriors tersebut.

Pada musim 2023/2024, Alex Martins mencetak 21 gol dan langsung menjadi tumpuan lini depan Dewa United. Ketajamannya meningkat drastis pada musim 2024/2025 setelah ia mengoleksi 26 gol sepanjang kompetisi.

Musim 2025/2026 juga menjadi bukti konsistensinya sebagai predator kotak penalti. Hingga kompetisi berakhir, Alex Martins kembali menembus lebih dari 20 gol dan mempertahankan statusnya sebagai striker elite di Indonesia.

Catatan totalnya bersama Dewa United benar-benar mengerikan untuk ukuran kompetisi domestik. Dari 92 pertandingan, Alex Martins menghasilkan 67 gol dan 13 assist dengan total 7.908 menit bermain.