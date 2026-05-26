Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 26 Mei 2026 | 20.58 WIB

Persebaya Selangkah Lagi Amankan Alex Martins! Trio Maut Bersama Rivera dan Gali Freitas Bikin Ngeri

Alex Martins sudah dua kali jebol gawang Persebaya Surabaya dan jadi fokus Bernardo Tavares. (Dewa United)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan selangkah lagi mengamankan jasa striker asal Brasil, Alex Martins. Pemain yang musim lalu membela Dewa United disebut bakal mendapat multi years contract dan diproyeksikan menjadi bomber utama Green Force.

"Alex Martins kemungkinan bakal menerima pinanganan dari Persebaya. Musim ini Alex mencetak 20 gol di Super League bersama Dewa United. Persebaya kabarnya memberikan tawaran multi-years contract," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Alex Martins menjadi salah satu bomber tajam di liga Indonesia sejak datang pada tahun 2023. Pada musim pertamanya, 11 gol dari 13 penampilan bersama Bhayangkara FC mampu ia torehkan. Hanya setengah musim bersama The Guardian, pemain berusia 32 tahun kemudian dipinang Dewa United. Total 92 pertandingan telah ia mainkan dengan catatan 67 gol dan 13 assist.

Pada musim 2025/2026 lalu, Alex catatkan 20 gol dan empat asis dari 34 pertandingan di Super League dan AFC Challenge League. Lebih hebat lagi, ia selalu mencetak 20+ gol dalam tiga musim membela Dewa United.

Jika transfer Alex Martins terwujud, maka akan tercipta trio maut di lini serang Persebaya bersama Gali Fretitas dan Francisco Rivera. Adapun akan lebih berbahaya jika Bruno Moreira yang dikabarkan akan hengkang ke klub lain, memutuskan tetap berseragam hijau timur pada musim mendatang.

Statistik Alex Martins di Liga Indonesia (Liga 1 dan Super League)

Pertandingan: 103

Gol: 78

Asis: 13

Dewa United

Musim 2025/2026: 20 Gol

Musim 2024/2025: 26 Gol

Musim 2023/2024: 21 Gol

