Pemain Terbaik Super League! Mariano Peralta Makin Dekat Gabung Persija Jakarta?

JawaPos.com - Salah satu pemain paling diminati pada bursa transfer Super League musim ini, Mariano Peralta dikabarkan selangkah lagi gabung Persija Jakarta.

Penampilan gemilang winger asal Argentina bersama Borneo FC membuat sejumlah tim besar Super League pun langsung menaruh minat seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Dewa United, dan Persebaya Surabaya. Namun dikabarkan Macan Kemayoran sukses menjadi pemenang dalam perburuan tanda tangan pemain 28 tahun tersebut.

Dilansir dari akun Instagram @dulur.bobotoh, Komisaris PT. PBB, Bpk. Umuh Muchtar mengatakan bahwa Mariano Peralta yang menjadi salah satu target Persib, sudah ada yang mengambil.

"Untuk rumor Peralta bagaimana Pak Haji (Umuh Muchtar)."

"Pokoknya yang pertama dikejar itu Peralta. Tapi udah ada yang ambil," jawab sosok yang akrab disapa Wak Haji tersebut.

Meski demikian, belum diketahui pasti siapakah yang berhasil mengambil Peralta, apakah tim lain atau Persib Bandung sendiri.

Selain itu, akun Instagram @fabrizioasia_ juga pernah mengunggah foto Mariano Peralta yang disunting mengenakan jersey Persija.

"Good Morning," tulis akun tersebut dengan tambahan emoji jam pasir.