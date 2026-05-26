Marc Klok Tulis Pesan Perpisahan ke Bojan Hodak! Puji Cara Jaga Keharmonisan Pemain Persib Bandung

JawaPos.com - Marc Klok menuliskan pesan perpisahan kepada Bojan Hodak dan memuji caranya dalam menjaga keharmonisan ruang ganti sejak 2023. Sang pelatih memutuskan untuk pergi dari Persib Bandung setelah memberikan gelar juara Super League musim 2025/2026.

Bojan Hodak datang pada 2023, dan Marc Klok sangat mengagumi visi yang dimilikinya. Meski sering menerima kritikan, pelatih asal Kroasia tersebut tetap menjalani skema permainannya hingga meraih tiga gelar juara Liga Indonesia.

"Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tiga tahun. Tiga gelar. Dan tidak sekali pun, tidak sehari pun kamu berhenti menjadi dirimu sendiri. Kau datang dengan visimu sendiri, caramu sendiri, kebenaranmu sendiri. Kebisingan tak pernah menyentuhmu. Kritikan terpantul. Sorotan tak pernah mengubahmu. Kau tetap menjadi Bojan. Dan itulah, lebih dari trofi apa pun, yang membuat orang mengikuti Anda," tulis Marc Klok di Instagram.

Kapten Persib Bandung tersebut sudah tiga tahun bekerja dengan Bojan Hodak. Selama tiga tahun tersebut, Marc Klok akan selalu mengenang kisahnya bersama eks pelatihnya itu.

"Apa yang telah kita bangun bersama selama tiga tahun itu... akan saya bawa sepanjang karier saya. Itu bukan hanya tahun-tahun yang baik. Itu adalah tahun-tahun yang paling penting. Tahun-tahun yang akan Anda kenang ketika semuanya berakhir dan berpikir, saat itulah segalanya paling berarti," imbuh Klok.

Bojan Hodak sudah dianggap sebagai bapak sendiri oleh skuad Persib. Selain itu, Klok memuji cara pelatih 55 tahun tersebut dalam menjaga keharmonisan di ruang ganti.

"Anda lebih dari sekadar pelatih. Bagi begitu banyak anak laki-laki ini, Anda menjadi ayah sepak bola. Cara Anda menjaga keharmonisan ruang ganti, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan tatapan yang mengatakan segalanya tanpa sepatah kata pun, adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya," terang Klok.

"Tentu, mungkin saya ikut campur sekali atau dua kali untuk menjaga perdamaian. Mungkin. Tapi Anda tahu sebaik saya, mereka tidak hanya menghormati Anda. Mereka mencintai Anda. Para pemain. Para staf. Para penggemar. Setiap orang," jelas gelandang timnas Indonesia tersebut.