Bukan Persib Bandung! Persija Jakarta Jadi Raja Penguasaan Bola di Super League 2025/2026

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 memang sudah berakhir, namun terdapat beberapa fakta yang menarik untuk diulas. Salah satunya, catatan statistik soal Persija Jakarta yang menjadi raja dalam urusan penguasaan bola.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung keluar sebagai raja Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu merebut mahkota juara dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda.

Persib Bandung berhak merebut gelar juara karena unggul head to head atas Borneo FC Samarinda. Gelar tersebut pun sekaligus membuat Pangeran Biru cetak sejarah dengan menjadi tim pertama Indonesia yang juara tiga kali secara beruntun.

Raja Penguasaan Bola Meski Persib Bandung sukses menjadi raja, namun mereka bukan seorang raja jika bicara statistik penguasaan bola musim ini. Justru, Persija Jakarta yang merajai statistik penguasaan bola pada musim ini.

Berdasarkan laman I.League, Persija Jakarta menempati urutan teratas dalam statistik penguasaan bola. Macan Kemayoran berada di puncak setelah mendulang rata-rata penguasaan bola mencapai 2.108.

Sementara Persib Bandung, yang merupakan jawara musim ini justru berada di peringkat kelima. Pangeran Biru berada di posisi tersebut dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 1.829. Mereka masih kalah dari PSIM Yogyakarta, Dewa United, dan Persik Kediri.

Bahkan, Borneo FC Samarinda berada di urutan keenam. Skuad berjuluk Pesut Etam itu tepat berada di bawah Persib Bandung dengan statistik penguasaan bola mencapai 1.824.

Kendati demikian, menjadi raja penguasaan bola tidak begitu penting kalau hasilnya tidak juara. Terbukti, Persija Jakarta gagal merebut gelar juara musim ini dengan finis peringkat ketiga. Skuad Macan Kemayoran mengemas 71 poin dari 22 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan dalam 34 pertandingan Super League 2025/2026.