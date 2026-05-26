Bertahan! Paul Munster Tegaskan Musim 2026/2027 Masih Bersama Bhayangkara FC

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com – Paul Munster menjadi salah satu nama pelatih yang banyak diminati di bursa transfer musim 2026/2027. Tangan dingin Munster di musim 2025/2026 membawa Bhayangkara FC finis di posisi kelima.
Kepiawaian Munster meracik tim mendapat pengakuan dari liga. Bersama Bojan Hodak (Persib) dan Fabio Lefundes (Borneo FC Samarinda), Munster adalah tiga nama kandidat pelatih terbaik musim 2025/2026 menurut regulator liga.
Kepastian bertahannya Munster itu membuat pendukung Bhayangkara FC lega. Sebab, dengan status tim promosi di musim 2025/2026, Bhayangkara FC menunjukkan lesatan prestasi luar biasa.
"Ya, saya masih di sini, Bhayangkara FC. Saya punya kontrak dua tahun," ujar juru taktik berusia 44 tahun tersebut dikutip dari situs liga.
Di musim 2025/2026, Bhayangkara FC membukukan 16 kemenangan, lima imbang, dan 13 kekalahan dari total 34 pertandingan. Selain itu, juara Liga 1 musim 2017 itu mengoleksi 53 gol dan kebobolan 53 gol.
Mantan direktur teknik tim nasional Brunei Darussalam ini juga menambahkan bahwa catatan minor seperti jumlah kebobolan yang identik dengan produktivitas gol (53 gol) sudah masuk dalam radar pembenahannya.
"Saya sudah melakukan evaluasi dan seperti yang saya katakan, saya bersiap untuk musim depan. Agar kita menjadi tim yang lebih tangguh dan kuat," lanjutnya.
Baca Juga:PSIM Datang Timpang, Paul Munster Minta Bhayangkara FC Tetap Waspada dan Fokus Sejak Menit Awal
Munster mengaku tidak ingin membuang waktu. Bersama manajemen Bhayangkara FC, dia sudah bergerak di balik layar dalam beberapa bulan terakhir untuk merancang komposisi tim yang lebih kompetitif demi membidik target yang lebih tinggi musim depan.
Performa Bhayangkara FC memang terseok-seok di putaran pertama. Dari 17 laga awal, Bhayangkara FC menang enam kali, seri empat kali, dan kalah tujuh kali.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK