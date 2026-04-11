Persijap vs Bhayangkara: Paul Munster Wanti-Wanti Bahaya Serangan Balik Laskar Kalinyamat

Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster saat sesi latihan. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com–Duel menarik akan tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Sabtu (11/4). Persijap Jepara menjamu Bhayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026.
Laga Persijap Jepara kontra Bhayangkara FC diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar pada lanjutan super league.
Meski berada dalam tekanan zona degradasi, Persijap tetap menyimpan potensi kejutan. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu dikenal agresif saat melakukan transisi menyerang, terutama ketika lawan kehilangan penguasaan bola.
Pelatih Bhayangkara Paul Munster mengaku, sudah mempelajari pola permainan lawan secara detail. Dia menilai kunci untuk meredam ancaman Persijap terletak pada disiplin menjaga struktur tim, khususnya di lini belakang.
Menurut Munster, timnya harus mampu mengontrol posisi saat menyerang agar tidak mudah terekspos serangan balik cepat. Dia menekankan pentingnya konsep rest-defense, yakni kesiapan bertahan meski sedang menguasai bola.
”Kami sangat memantau itu. Mereka berbahaya saat lawan kehilangan bola. Fokus latihan kami adalah menjaga keseimbangan saat menyerang,” ujar Paul Munster dikutip dari ileague.id.
Instruksi tegas juga diberikan saat tim kehilangan bola di area lawan. Munster meminta anak asuhnya segera melakukan tekanan balik atau cepat kembali ke posisi bertahan.
”Kalau kehilangan bola, kami harus langsung counter-press atau turun membentuk pertahanan. Tidak boleh ada ruang bagi mereka untuk berlari,” tegas Paul Munster.
Selain aspek taktik, Munster turut memberi perhatian pada sisi mental pemain. Dia menilai konsentrasi sering menjadi penentu, terutama di momen krusial seperti awal dan akhir babak.
