Kenapa Risto Mitrevski Sebut Persebaya Surabaya Bisa Makin Solid Musim Depan

Bek Persebaya Surabaya Risto Mitrevski mengungkap kunci keberhasilan Green Force mencatat enam laga beruntun tanpa kebobolan di akhir musim. (Persebaya)
JawaPos.com - Pemain asing Persebaya Surabaya, Risto Mitrevski, menyambut positif keberhasilan tim menutup Super League 2025/2026 dengan kemenangan besar atas Persik Kediri.
Bermain di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tim tampil dominan dan menang telak 5-0 pada laga terakhir musim ini. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan tim finis di posisi keempat klasemen akhir.
Selain pesta gol, Persebaya juga mencatatkan enam laga berturut-turut tanpa kebobolan. Catatan itu menjadi bukti solidnya pertahanan tim sepanjang akhir musim.
Untuk itu, dia mengaku laga melawan Persik sebenarnya tidak berjalan mudah. Menurutnya, Persebaya berhasil bangkit setelah sempat mengalami kesulitan di awal laga.
Dengan catatan enam clean sheet beruntun membuat duet lini belakang Persebaya mendapat banyak pujian musim ini. Mitrevski tampil solid dalam menjaga pertahanan tim kebanggaan Bonek tersebut.
Kini, Risto Mitrevski menjadi salah satu pemain asing yang dipertahankan Persebaya. Dia menegaskan memiliki ambisi besar untuk musim berikutnya.
“Saya selalu punya ambisi besar. Tentu saja saya ingin musim depan lebih baik lagi dari sekarang, dan saya yakin kami bisa melakukannya,” ujar pemain asal Makedonia Utara.
Optimisme tersebut muncul setelah melihat perkembangan tim sepanjang musim ini, terutama dalam hal organisasi permainan dan kekompakan skuad.
Dengan pondasi tim yang semakin solid serta dukungan penuh Bonek dan Bonita, Persebaya diprediksi kembali menjadi salah satu kekuatan besar dalam perebutan papan atas Super League musim depan.
