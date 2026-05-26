2 Bintang Rp 12,6 Miliar Merapat? Rumor Persebaya Surabaya Siapkan Tim Monster Demi Juara di Ulang Tahun 1 Abad

Alex Martins dikabarkan masuk radar Persebaya Surabaya untuk memperkuat skuad musim 2026/2027. (Instagram @alex39_mf)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai menunjukkan keseriusan membangun skuad juara super league demi menyambut ulang tahun ke-100 pada 18 Juni 2027. Dua pemain asing dengan total nilai pasar Rp 12,6 miliar, yakni Yuran Fernandes dan Alex Martins, kini santer dikabarkan masuk radar Green Force untuk musim depan.
Ambisi besar itu langsung terasa dari manuver Persebaya Surabaya di bursa transfer awal musim 2026/2027. Tim besutan Bernardo Tavares disebut mulai memburu pemain-pemain yang punya kualitas instan untuk mengangkat level permainan.
Persebaya Surabaya dikabarkan siap mengganti Gustavo Fernandes dengan sosok yang lebih matang dan sudah terbukti di Super League, yakni Yuran Fernandes. Bek jangkung asal Portugal itu kini berada di ujung kontrak bersama PSM Makassar yang akan habis pada 31 Mei 2026.
Baca Juga:Intip Peluang Bursa Transfer PSIS Semarang Musim Depan! Kumpulkan Bintang Persebaya Surabaya demi Promosi?
Rumor kedekatan Yuran Fernandes dengan Persebaya Surabaya kembali menguat setelah akun fanbase @ayo.persebaya membocorkan situasi terbaru. Dalam unggahan, akun tersebut menyebut Green Force sudah menemukan sosok pengganti Gustavo Fernandes untuk musim depan.
”HOT NEWS TRANSFER. Green Force sudah mendapatkan sosok pengganti Gustavo yang juga berposisi sebagai bek jangkung,” tulis @ayo.persebaya.
Unggahan itu langsung ramai dibicarakan Bonek karena nama Yuran Fernandes memang sudah lama dikaitkan dengan klub asal Surabaya tersebut. Kabar itu makin panas setelah akun @ngapakfootball menyebut Yuran Fernandes berada di Surabaya usai mendampingi PSM Makassar menghadapi Madura United pada laga terakhir Super League 2025/2026.
Baca Juga:Fabio Calonego Bergerak, Rumor Mariano Peralta Makin Dekat ke Persija Jakarta? Persebaya Surabaya dan Persib Bandung Siaga
Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi jika proses negosiasi dengan Persebaya Surabaya sedang berjalan intens.
”Deal apa ora deal? Markili son. Btw Yuran lagi di Surabaya hari ini,” tulis akun tersebut. Kehadiran sang pemain di Kota Pahlawan membuat rumor transfer semakin sulit dibendung.
Kedekatan Bernardo Tavares dengan Yuran Fernandes menjadi faktor penting yang membuka peluang transfer ini terjadi. Nama Yuran Fernandes memang melejit saat bekerja sama dengan Bernardo Tavares di PSM Makassar. Keduanya berhasil membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK