2 Bintang Rp 12,6 Miliar Merapat? Rumor Persebaya Surabaya Siapkan Tim Monster Demi Juara di Ulang Tahun 1 Abad

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai menunjukkan keseriusan membangun skuad juara super league demi menyambut ulang tahun ke-100 pada 18 Juni 2027. Dua pemain asing dengan total nilai pasar Rp 12,6 miliar, yakni Yuran Fernandes dan Alex Martins, kini santer dikabarkan masuk radar Green Force untuk musim depan.

Ambisi besar itu langsung terasa dari manuver Persebaya Surabaya di bursa transfer awal musim 2026/2027. Tim besutan Bernardo Tavares disebut mulai memburu pemain-pemain yang punya kualitas instan untuk mengangkat level permainan.

Mengapa Yuran Fernandes Jadi Target Utama Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya dikabarkan siap mengganti Gustavo Fernandes dengan sosok yang lebih matang dan sudah terbukti di Super League, yakni Yuran Fernandes. Bek jangkung asal Portugal itu kini berada di ujung kontrak bersama PSM Makassar yang akan habis pada 31 Mei 2026.

Rumor kedekatan Yuran Fernandes dengan Persebaya Surabaya kembali menguat setelah akun fanbase @ayo.persebaya membocorkan situasi terbaru. Dalam unggahan, akun tersebut menyebut Green Force sudah menemukan sosok pengganti Gustavo Fernandes untuk musim depan.

”HOT NEWS TRANSFER. Green Force sudah mendapatkan sosok pengganti Gustavo yang juga berposisi sebagai bek jangkung,” tulis @ayo.persebaya.

Unggahan itu langsung ramai dibicarakan Bonek karena nama Yuran Fernandes memang sudah lama dikaitkan dengan klub asal Surabaya tersebut. Kabar itu makin panas setelah akun @ngapakfootball menyebut Yuran Fernandes berada di Surabaya usai mendampingi PSM Makassar menghadapi Madura United pada laga terakhir Super League 2025/2026.

Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi jika proses negosiasi dengan Persebaya Surabaya sedang berjalan intens.

”Deal apa ora deal? Markili son. Btw Yuran lagi di Surabaya hari ini,” tulis akun tersebut. Kehadiran sang pemain di Kota Pahlawan membuat rumor transfer semakin sulit dibendung.