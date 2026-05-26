Alasan Persib Bandung Tunjuk Igor Tolic Jadi Pengganti Bojan Hodak

JawaPos.com - Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, mengungkap alasan di balik perombakan struktur kepelatihan dari Bojan Hodak ke Igor Tolic. Adhitia menjelaskan langkah tersebut diambil melalui pertimbangan matang dengan fokus utama pada kesinambungan dan stabilitas jangka panjang skuad Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.

Persib Bandung mengambil keputusan besar usai merebut gelar juara Super League 2025/2026. Manajemen mencopot Hodak dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Namun, figur asal Kroasia itu akan tetap menjadi bagian dari Pangeran Biru karena diberi jabatan baru sebagai Shareholders Group Technical Advisor.

Sebagai gantinya, manajemen menunjuk Igor Tolic sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Figur 48 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Artinya, Tolic naik level karena menggantikan posisi Hodak sebagai pelatih kepala.

Persib Bandung memahami bahwa perubahan dalam struktur kepelatihan dapat menimbulkan berbagai respons dari Bobotoh. Pasalnya, Hodak bisa dibilang merupakan pelatih tersukses Pangeran Biru karena berhasil membawa klub cetak sejarah menjadi tim pertama Indonesia yang meraih tiga gelar juara secara beruntun alias hattrick.

Namun, keputusan tersebut dibuat sebagai bagian dari proses yang telah dipertimbangkan secara matang, dengan semangat kesinambungan, penguatan organisasi, serta menjaga fondasi keberhasilan yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir. Manajemen menunjuk Tolic sebagai pengganti Hodak agar dapat mempertahankan fondasi yang telah dibangun dalam tiga musim terakhir.

”Apa yang dilakukan PERSIB hari ini merupakan bagian dari proses kesinambungan. Kami ingin memastikan fondasi kuat yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan bagi klub ke depannya,” kata Adhitia, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (26/5).

Adhitia mengakui sosok Hodak menjadi bagian penting dalam sejarah Persib Bandung. Karena itu, pelatih berpaspor Kroasia tersebut dipercaya sebagai Shareholders Group Technical Advisor sebagai bentuk apresiasi klub.

”Coach Bojan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi PERSIB melalui prestasi, mentalitas, serta standar yang dibangun bersama tim. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kepemimpinannya sepanjang perjalanan bersejarah ini,” terang Adhitia.