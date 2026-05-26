Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 26 Mei 2026 | 18.10 WIB

Bojan Hodak Out dari Persib, Ini Daftar Sementara Pelatih Klub BRI Super League Musim Depan

Igor Tolic jadi pelatih baru Persib Bandung. (instagram.com/@persib)

JawaPos.com - Bojan Hodak resmi meninggalkan posisi sebagai pelatih kepala di Persib Bandung setelah tiga tahun. Dia akan digantikan asisten pelatih Igor Tolic pada super league musim depan.

”Bojan Hodak akan mengosongkan kursi Head Coach dan kini akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor dan turut membantu melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang,” tulis rilis Persib Bandung.

Igor Tolic merupakan asisten Bojan Hodak selama tiga musim di Persib. Mulai kompetisi super league musim depan akan naik jabatan sebagai juru taktik utama Maung Bandung.

Pada Super League musim 2025/2026, Igor Tolic, pelatih yang juga berasal dari Kroasia tersebut beberapa kali memimpin tim dalam pertandingan karena absennya Hodak.

Berpindahnya tongkat estafet kepelatihan Persib dari Bojan Hodak menuju Igor Tolic membuat daftar pelatih asing di Super League tidak banyak berubah sementara tercatat sebanyak 13 nama. Pendatang baru sementara ini hanya datang dari tim promosi PSS Sleman yang akan dinakhodai pelatih asal Belanda, Pieter Huistra. 

Sementara itu nama Hendri Susilo masih menjadi satu-satunya pelatih lokal yang tercatat menukangi tim kasta teratas sepak bola Indonesia yakni Malut United.

Sejauh ini hingga 26 Mei 2026, belum ada pergantian pelatih dari klub lain selain Persib Bandung. Adapun masih ada empat tim yang mengalami kekosongan kursi pelatih yakni PSM Makassar, Madura United, Adhyaksa FC, dan Garudayaksa.

Daftar Sementara Pelatih BRI Super League 2026/2027

Persib Bandung: Igor Tolic

Borneo FC: Fabio Lefundes

