Persija Jakarta Dominasi Akurasi Umpan, Persib Bandung yang Tertawa di Akhir Musim

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 telah berakhir, tapi terdapat beberapa catatan statistik yang perlu Anda ketahui sebelum menyambut kompetisi musim depan.

Musim 2025/2026, Persib Bandung keluar sebagai juara. Keberhasilan itu menjadi rekor tersendiri, karena Pangeran Biru menjadi tim pertama yang meraih hattrick juara selepas era Perserikatan.

Walau begitu, bicara statistik akurasi umpan dikutip Ileague.com, ternyata Persib masih harus mengakui tim pesaing. Di urutan teratas, Persija Jakarta berada di posisi puncak setelah mendulang rata-rata akurasi umpan berhasil mencapai 2.907.

Lalu, di mana posisi Persib? Tim kebanggaan Bobotoh ini ternyata berada di urutan kelima dengan rata-rata umpan berhasil mencapai 2.826. Mereka masih kalah dari Dewa United, PSIM Yogyakarta, hingga Borneo FC yang keluar sebagai runner-up meski memiliki poin sama dengan Persib.

Meski tertinggal, tapi kekurangan dari segi statistik akurasi umpan tak membuat Pangeran Biru lengah. Kolektivitas menjadi senjata, dan bermain disiplin menjadi kekuatan utama mereka menutupi setiap kekurangan.

Fakta itu cukup masuk akal, di mana keunggulan akurasi umpan belum menjamin hasil akhir (kemenangan). Pada dasarnya, hasil akhir yang menjadi tujuan utama di setiap pertandingan.

Percuma apabila tim bermain cantik dengan banyak menunjukkan keunggulan passing, tapi tak cukup bagus dalam mendapatkan hasil di akhir pertandingan.

Contoh Persis Solo, di mana tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini berada di urutan kedelapan dengan rata-rata akurasi umpan mencapai 2.772.