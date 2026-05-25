Rumor Panas Mariano Peralta! Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Persija Jakarta Masuk Antrean Perburuan Pemain Terbaik

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan masuk dalam perburuan winger tajam Borneo FC Mariano Peralta, jelang bursa transfer Super League 2026/2027. Pemain asal Argentina itu menjadi rebutan sejumlah klub papan atas setelah tampil menggila dengan koleksi 20 gol dan 14 assist bersama Borneo FC hingga ditasbihkan menjadi pemain terbaik musim ini.

Rumor ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Mariano Peralta pertama kali mencuat lewat unggahan akun Instagram @tribunpersebaya pada Sabtu (23/5). Nama pemain berusia 28 tahun tersebut langsung memancing antusiasme besar dari kalangan Bonek di media sosial.

”Belum menemui kata sepakat dengan Bruno Moreira, Persebaya dikabarkan tengah mengincar calon pemain terbaik Super League musim ini milik Borneo FC, Mariano Ezequiel Peralta Bauer,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu juga menyertakan statistik mengerikan Mariano Peralta sepanjang musim ini. Dari 33 pertandingan, sang winger sukses mengemas 18 gol dan 13 assist untuk Borneo FC.

Meski begitu, akun tersebut juga memberi penegasan jika kabar tersebut masih sebatas rumor transfer. ”Disclaimer: Masih sebatas rumor & bukan Info A1,” lanjut unggahan itu.

Mengapa Mariano Peralta Jadi Rebutan Klub Besar? Mariano Peralta menjadi salah satu pemain paling konsisten di Super League 2025/2026. Kecepatan, kemampuan duel satu lawan satu, hingga naluri mencetak gol membuatnya menjelma sebagai senjata utama lini serang Borneo FC.

Data statistiknya musim ini bahkan semakin mencolok setelah dia mencatatkan total 34 pertandingan dengan 20 gol dan 14 assist. Selain itu, Mariano Peralta juga membukukan 3.039 menit bermain dengan hanya menerima tiga kartu kuning sepanjang musim.

Produktivitas tersebut membuat harga pasar Mariano Peralta ikut melonjak. Saat ini, winger asal Argentina itu ditaksir memiliki nilai pasar mencapai Rp 10,43 miliar.