Satu per Satu Pemain Asing Pergi! Persebaya Surabaya Cuci Gudang Usai Super League Berakhir

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai ditinggal pemain asing setelah kompetisi Super League 2025/2026 berakhir. Dua legiun asing asal Brasil, Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes, resmi mengumumkan perpisahan setelah kontrak mereka tidak diperpanjang manajemen Green Force.

Musim yang baru saja berakhir ternyata menjadi penutup perjalanan sejumlah pemain asing bersama Persebaya Surabaya. Situasi ini membuat Bonek mulai bertanya-tanya soal arah skuad Green Force untuk menghadapi musim depan.

Cedera Jadi Titik Akhir Bruno Paraiba di Persebaya Surabaya Bruno Paraiba menjadi pemain asing pertama yang mengumumkan kepergiannya dari Persebaya Surabaya. Striker asal Brasil itu menyampaikan salam perpisahan melalui unggahan Instagram Story di akun pribadinya @brunoparaiba9.

”Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan selama 5 bulan terakhir ini,” tulis Bruno Paraiba dalam unggahannya.

Kepergian pemain 31 tahun itu cukup disayangkan Bonek karena performanya terbilang menjanjikan. Meski baru bergabung selama setengah musim, Bruno Paraiba mampu memberi kontribusi penting saat lini depan Green Force mengalami krisis produktivitas.

Cedera menjadi faktor utama yang membuat perjalanan Bruno Paraiba bersama Persebaya Surabaya tidak berjalan panjang. Saat baru datang pada Januari lalu, mantan pemain Cheonan FC di K League 2 itu langsung mengalami masalah kebugaran hingga harus absen hampir dua bulan.

”Sayangnya, saya mengalami cedera pada bulan Januari yang membuat saya harus absen dari lapangan selama hampir 2 bulan. Namun, dalam masa sulit itu saya tetap bekerja keras dan menunjukkan dedikasi saya kepada klub setiap hari,” lanjut Bruno Paraiba.

Meski sempat berharap bertahan, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen dan pelatih. Bruno Paraiba mengaku menerima keputusan itu dengan lapang dada meski berat meninggalkan atmosfer besar Persebaya Surabaya dan dukungan luar biasa dari Bonek.