Persib Bandung Ditinggal Bojan Hodak usai Sukses Raih Hattrick Juara Super League

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung jelang bergulirnya musim baru kompetisi super league. Pelatih asal Kroasia Bojan Hodak meninggalkan Maung Bandung pada akhir musim ini.

Informasi tersebut ramai dibicarakan melalui media sosial dan menyebut keputusan Bojan Hodak bukan karena masalah teknis atau performa tim, melainkan alasan pribadi. Kabar tersebut diumumkan Persib Bandung melalui akun instagram resmi pada Senin (25/5) malam WIB.

”Setelah sukses membawa PERSIB mendominasi sepak bola Indonesia dalam tiga musim terakhir, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi Head Coach,” tulis Persib Bandung dalam instagram resmi, Senin (25/5).

Persib dipastikan akan kehilangan sosok penting di balik kesuksesan mereka dalam beberapa musim terakhir. Sejak datang menangani Persib, Bojan Hodak berhasil membawa klub asal Bandung itu tampil konsisten dan menjadi kekuatan dominan di Liga Indonesia.

Prestasi terbesar Bojan tentu keberhasilannya mempersembahkan tiga gelar juara liga secara beruntun untuk Persib. Catatan tersebut membuat namanya semakin dicintai Bobotoh dan dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki klub.

Bukan hanya soal trofi, Bojan Hodak juga dinilai berhasil membangun mental juara dalam skuad Persib. Di bawah arahannya, Persib tampil lebih disiplin, memiliki karakter kuat, dan mampu menjaga konsistensi sepanjang musim.

Selain itu, sejumlah pemain mengalami peningkatan performa sejak dilatih Bojan. Kombinasi pemain lokal dan asing yang solid membuat Persib tampil lebih seimbang di setiap lini. Situasi itu menjadi salah satu alasan Persib mampu mempertahankan dominasi mereka di papan atas kompetisi.

Kabar perpisahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Persib. Banyak Bobotoh berharap Bojan tetap bertahan dan melanjutkan proyek jangka panjang bersama klub kebanggaan Jawa Barat tersebut.