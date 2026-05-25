Terduga Pencuri HP Pemain Persib Frans Putros Beri Klarifikasi, Bantah Tuduhan dan Siap Tempuh Jalur Hukum

JawaPos.com - Nasib nahas dialami bintang Persib Bandung Frans Putros saat timnya melakukan pawai juara Super League 2025/2026. Pemain berlabel Timnas Irak itu harus kehilangan telepon genggam dalam pawai tersebut.

Persib Bandung keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Gelar tersebut sekaligus membawa skuad berjuluk Pangeran Biru itu cetak sejarah karena menjadi tim Indonesia pertama yang meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.

Merayakan kesuksesan tersebut, pawai besar-besaran dilakukan skuad Pangeran Biru di Kota Bandung pada Minggu (24/5) kemarin. Perayaan hattrick juara tersebut nyatanya tidak selalu membawa kebahagiaan.

Cukup banyak kejadian kurang mengenakan yang didapat skuad Persib Bandung saat merayakan pawai di tengah lautan Bobotoh. Mulai dari pelatih Bojan Hodak yang disiram air, hingga puncaknya telepon genggam Frans Putros hilang saat membelah lautan Bobotoh.

Nah, video detik-detik hilangnya telepon genggam Frans Putros pun viral di media sosial. Terdapat satu sosok Bobotoh yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian tersebut. Dalam rekaman yang beredar luar, terduga disebut melancarkan aksinya dengan berkelompok.

Seiring viralnya video tersebut, terduga pelaku yang bernama Moza memberikan klarifikasi. Dengan jantan, dia mengunggah sebuah video klarifikasi terkait dirinya dituduh sebagai pencuri telepon genggam Frans Putros.

Moza membenarkan bahwa dirinya adalah sosok yang berada di dekat Frans Putros seperti pada video yang viral di media sosial. Dia mengungkapkan bisa sampai berada tepat di belakang bintang Persib Bandung itu karena situasi yang sangat padat.

”Saya mau klarifikasi bahwa saya bukan orang yang mengambil HP Putros. Izinkan saya mengklarifikasi apa yang sedang ramai perihal tuduhan pencurian ponsel dari Putros,” kata Moza dalam klarifikasinya yang diunggah akun instagram @playmakerfunclub, Senin (25/5).