Terduga Pencuri HP Pemain Persib Frans Putros Beri Klarifikasi, Bantah Tuduhan dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Euforia Persib Bandung dan Bobotoh saat merayakan Juara BRI Super League di Kota Bandung, Minggu (24/5). (Taofik Achmad Hidayat/Radar Bandung)
JawaPos.com - Nasib nahas dialami bintang Persib Bandung Frans Putros saat timnya melakukan pawai juara Super League 2025/2026. Pemain berlabel Timnas Irak itu harus kehilangan telepon genggam dalam pawai tersebut.
Persib Bandung keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Gelar tersebut sekaligus membawa skuad berjuluk Pangeran Biru itu cetak sejarah karena menjadi tim Indonesia pertama yang meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.
Merayakan kesuksesan tersebut, pawai besar-besaran dilakukan skuad Pangeran Biru di Kota Bandung pada Minggu (24/5) kemarin. Perayaan hattrick juara tersebut nyatanya tidak selalu membawa kebahagiaan.
Baca Juga:Satu per Satu Pemain Asing Pergi! Persebaya Surabaya Cuci Gudang Usai Super League Berakhir
Cukup banyak kejadian kurang mengenakan yang didapat skuad Persib Bandung saat merayakan pawai di tengah lautan Bobotoh. Mulai dari pelatih Bojan Hodak yang disiram air, hingga puncaknya telepon genggam Frans Putros hilang saat membelah lautan Bobotoh.
Nah, video detik-detik hilangnya telepon genggam Frans Putros pun viral di media sosial. Terdapat satu sosok Bobotoh yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian tersebut. Dalam rekaman yang beredar luar, terduga disebut melancarkan aksinya dengan berkelompok.
Seiring viralnya video tersebut, terduga pelaku yang bernama Moza memberikan klarifikasi. Dengan jantan, dia mengunggah sebuah video klarifikasi terkait dirinya dituduh sebagai pencuri telepon genggam Frans Putros.
Baca Juga:Catatan Spesial Striker Dewa United Ini Akan Sulit Disamai Pemain Lain, 4 Musim Selalu Bikin Hattrick
Moza membenarkan bahwa dirinya adalah sosok yang berada di dekat Frans Putros seperti pada video yang viral di media sosial. Dia mengungkapkan bisa sampai berada tepat di belakang bintang Persib Bandung itu karena situasi yang sangat padat.
”Saya mau klarifikasi bahwa saya bukan orang yang mengambil HP Putros. Izinkan saya mengklarifikasi apa yang sedang ramai perihal tuduhan pencurian ponsel dari Putros,” kata Moza dalam klarifikasinya yang diunggah akun instagram @playmakerfunclub, Senin (25/5).
”Pertama saya mau klarifikasi bahwa orang yang berada di video tersebut betul adalah saya. Di momen tersebut saya bisa berada di belakang Putros karena situasi yang sangat padat dan mendesak sehingga saya terdorong ke area belakang Putros dan tetap ikut berjalan di belakangnya, itu untuk menghindari crowded desak-desakan,” sambung dia.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik