Persib Bandung Juara BRI Super League 2025/2026, Layvin Kurzawa Jadi Perhatian Media Prancis

JawaPos.com - Keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Super League 2025/2026 ikut menarik perhatian media-media besar asal Prancis. Sorotan utama tertuju kepada mantan pemain Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa, yang sukses menutup musim debutnya di Indonesia dengan gelar juara.

Layvin Kurzawa bergabung dengan Persib pada Januari 2026, tidak selalu menjadi pilihan utama. Namun pengalaman dan kualitasnya dinilai memberi pengaruh penting bagi skuad Maung Bandung dalam perburuan gelar musim ini.

Media olahraga ternama Prancis L'Equipe ikut menyoroti pencapaian tersebut. Mereka menyebut Kurzawa berhasil menambah daftar trofinya setelah sukses membawa Persib menjadi juara liga Indonesia.

L'Equipe juga menyinggung keberadaan pemain asal Prancis lainnya di skuad Persib, yakni Andrew Jung. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan klub asal Bandung itu menutup musim dengan status kampiun.

Sorotan serupa datang dari media Prancis lainnya, Foot Mercato. Dalam laporannya, Foot Mercato menilai pengalaman pertama Kurzawa bermain di Asia berjalan sangat positif karena langsung berakhir dengan trofi juara.

Mereka mencatat mantan bek PSG dan AS Monaco itu tampil dalam tujuh pertandingan dan menyumbang satu assist selama membela Persib. Meski lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dan harus bersaing dengan Eliano Reijnders, kontribusinya tetap dianggap membantu perjalanan Persib menuju gelar.

Selain Foot Mercato, media olahraga Prancis lain seperti So Foot juga memberi perhatian terhadap duet pemain Prancis di Persib. So Foot menyoroti bagaimana mantan pemain PSG dan eks Valenciennes mampu meraih sukses bersama di kompetisi Indonesia.

Sementara itu, Ouest France menilai gelar bersama Persib menjadi pelengkap karir Kurzawa yang sebelumnya dipenuhi prestasi di Eropa. Mereka mengingatkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu pernah meraih banyak trofi bersama PSG, termasuk gelar Ligue 2 saat masih membela AS Monaco di awal karirnya.