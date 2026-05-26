Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 Digelar Pekan Ini, Indonesia Siap Bersaing dari Pot 2

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 dipastikan masuk Pot 2 pada drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (28/5) pukul 14.00 WIB. Posisi ini membuat Garuda Muda memiliki potensi bertemu sejumlah tim kuat Asia sejak fase grup.

Sebanyak 32 negara akan tampil di babak kualifikasi dan dibagi ke dalam delapan grup. Masing-masing grup akan dihuni empat tim. Hanya juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Indonesia berada satu pot bersama Thailand, Suriah, Qatar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Yaman, dan Vietnam. Dengan status tersebut, skuad Garuda Muda dipastikan tidak akan satu grup dengan negara-negara Pot 2 lainnya.

Sementara itu, Pot 1 diisi deretan kekuatan besar Asia seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Australia, Yordania, Iran, Irak, dan Uzbekistan. Kehadiran negara-negara tersebut membuat persaingan dipastikan berjalan ketat sejak awal kualifikasi.

Di Pot 3 terdapat Korea Utara, India, Uni Emirat Arab, Oman, Filipina, Bahrain, Malaysia, dan Kamboja. Sedangkan Pot 4 dihuni Lebanon, Kuwait, Turkmenistan, Bangladesh, Afghanistan, Hongkong, Laos, dan Palestina.

Babak kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Beberapa negara juga telah ditunjuk sebagai tuan rumah grup, termasuk Thailand, Qatar, Vietnam, Uzbekistan, Laos, hingga Kyrgyzstan.

Bagi Indonesia, masuk Pot 2 bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Garuda Muda berpeluang menghindari lawan sesama Pot 2, tetapi tetap harus siap menghadapi satu tim unggulan dari Pot 1.

Peluang lolos ke putaran final sebenarnya cukup terbuka. Dengan format delapan juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang lolos, konsistensi di setiap pertandingan akan menjadi faktor penting.