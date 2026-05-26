Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 26 Mei 2026 | 12.22 WIB

Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 Digelar Pekan Ini, Indonesia Siap Bersaing dari Pot 2

Ilustrasi Timnas Indonesia U-20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. (Umarul Faruq/Antara) - Image

Ilustrasi Timnas Indonesia U-20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. (Umarul Faruq/Antara)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 dipastikan masuk Pot 2 pada drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (28/5) pukul 14.00 WIB. Posisi ini membuat Garuda Muda memiliki potensi bertemu sejumlah tim kuat Asia sejak fase grup.

Sebanyak 32 negara akan tampil di babak kualifikasi dan dibagi ke dalam delapan grup. Masing-masing grup akan dihuni empat tim. Hanya juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Indonesia berada satu pot bersama Thailand, Suriah, Qatar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Yaman, dan Vietnam. Dengan status tersebut, skuad Garuda Muda dipastikan tidak akan satu grup dengan negara-negara Pot 2 lainnya.

Sementara itu, Pot 1 diisi deretan kekuatan besar Asia seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Australia, Yordania, Iran, Irak, dan Uzbekistan. Kehadiran negara-negara tersebut membuat persaingan dipastikan berjalan ketat sejak awal kualifikasi.

Di Pot 3 terdapat Korea Utara, India, Uni Emirat Arab, Oman, Filipina, Bahrain, Malaysia, dan Kamboja. Sedangkan Pot 4 dihuni Lebanon, Kuwait, Turkmenistan, Bangladesh, Afghanistan, Hongkong, Laos, dan Palestina.

Babak kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Beberapa negara juga telah ditunjuk sebagai tuan rumah grup, termasuk Thailand, Qatar, Vietnam, Uzbekistan, Laos, hingga Kyrgyzstan.

Bagi Indonesia, masuk Pot 2 bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Garuda Muda berpeluang menghindari lawan sesama Pot 2, tetapi tetap harus siap menghadapi satu tim unggulan dari Pot 1.

Peluang lolos ke putaran final sebenarnya cukup terbuka. Dengan format delapan juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang lolos, konsistensi di setiap pertandingan akan menjadi faktor penting.

Selisih gol dan hasil melawan tim kuat kemungkinan besar juga akan menentukan nasib tiap negara. Performa Indonesia di kelompok usia muda dalam beberapa tahun terakhir juga cukup menjanjikan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Timnas Iran di Grup G Piala Dunia 2026: Perang Kontra AS dan Israel Bukan Penghalang, Team Melli Kuda Hitam Asia! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Timnas Iran di Grup G Piala Dunia 2026: Perang Kontra AS dan Israel Bukan Penghalang, Team Melli Kuda Hitam Asia!

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.21 WIB

2 Venue Piala Asia 2027 Belum Rampung, Begini Janji Tuan Rumah Arab Saudi - Image
Sepak Bola Dunia

2 Venue Piala Asia 2027 Belum Rampung, Begini Janji Tuan Rumah Arab Saudi

Selasa, 19 Mei 2026 | 22.22 WIB

John Herdman Berharap Pengalaman Bersama Kanada Jadi Modal Timnas Indonesia Mampu Hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

John Herdman Berharap Pengalaman Bersama Kanada Jadi Modal Timnas Indonesia Mampu Hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia 2027

Senin, 18 Mei 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore