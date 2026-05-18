John Herdman Berharap Pengalaman Bersama Kanada Jadi Modal Timnas Indonesia Mampu Hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia 2027

John Herdman (Instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku memiliki bekal pengalaman penting untuk menghadapi lawan berat di Piala Asia 2027 Arab Saudi.
Dikutip dari akun YouTube resmi Timnas Indonesia pada Minggu (17/5), Herdman pernah membawa Timnas Kanada mengalahkan Jepang dan Qatar dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2022. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif saat bertemu dua tim kuat tersebut di fase grup.
Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand pada Piala Asia 2027. Dari seluruh lawan yang dihadapi, Herdman menilai Jepang menjadi ujian paling besar untuk mengukur perkembangan Skuad Garuda menuju target jangka panjang.
Menurut John Herdman pertandingan melawan tim kuat seperti Jepang dapat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas Indonesia.
Pelatih asal Inggris itu menyebut pengalamannya bersama Kanada memberi banyak pelajaran saat menghadapi lawan dengan level tinggi. Herdman pernah membawa Kanada menundukkan Jepang dengan skor 2-1 serta mengalahkan Qatar 2-0 sebelum Piala Dunia 2022 berlangsung.
Herdman berharap pengalaman tersebut dapat diterapkan kembali untuk membantu Timnas Indonesia menghadapi tantangan serupa di Piala Asia 2027.
Herdman menjelaskan bahwa keberhasilan melawan tim besar tidak hanya ditentukan kemampuan teknis di lapangan. Ia menilai aspek mental, kedisiplinan taktik, serta kemampuan membaca permainan menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, Timnas Indonesia dinilai perlu memperbaiki sejumlah detail permainan agar mampu bersaing melawan negara-negara unggulan Asia.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada laga pembuka Grup F yang berlangsung di Jeddah pada 11 Januari 2027. Herdman berharap pertandingan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk mengejar hasil positif, tetapi juga menjadi kesempatan memperbaiki kekurangan tim.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong