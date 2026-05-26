Resmi! Bojan Hodak dapat Jabatan Baru, Igor Tolic Jadi Pelatih Persib Bandung

JawaPos.com - Masa depan Bojan Hodak bersama Persib Bandung akhirnya terungkap. Hodak tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala, melainkan resmi ditunjuk sebagai Shareholder Group Technical Advisor atau Penasihat Teknis Tingkat Grup dalam skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Persib Bandung melalui akun instagram resminya pada Senin (25/5) malam WIB. Setelah sukses membawa Pangeran Biru hattrick juara, Hodak resmi diumumkan tidak lagi menjabat pelatih kepalat tim.

“Setelah sukses membawa PERSIB mendominasi sepak bola Indonesia dalam tiga musim terakhir, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi Head Coach,” tulis Persib Bandung dalam instagram resminya, Senin (25/5/2026).

Namun demikian, Hodak tetap menjadi bagian dari keluarga Persib Bandung. Sebab, pelatih berkepala plontos itu akan bekerja di balik layar sebagai Penasihat Teknis Tingkat Grup.

“Dan kini akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor dan turut membantu melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang,” terang Persib Bandung.

Dengan begitu, Hodak naik jabatan ke level struktural yang lebih tinggi. Sebagai Penasihat Teknis, tentunya figur asal Kroasia itu bisa bekerja lebih fleksibel tanpa perlu mendampingi Persib Bandung setiap hari.

Namun demikian, tanggung jawab Hodak juga lebih besar. Pelatih berusia 55 tahun itu akan bertanggung jawab memberikan masukan strategis hingga evaluasi teknis demi membawa Persib Bandung mempertahankan dominasinya di kompetisi Indonesia serta berprestasi di Asia.

Sementara, Persib Bandung tak butuh waktu lama untuk menemukan sosok pengganti Hodak di kursi pelatih kepala. Pihak manajemen mempercayakan posisi tersebut kepada Igor Tolic untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Tolic sendiri merupakan tangan kanan Hodak alias asisten pelatih Persib Bandung. Maka bisa dibilang, pelatih berusia 48 tahun itu tak perlu adaptasi untuk menjadi suksesor Hodak.