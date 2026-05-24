Intip Potensi Pengganti Andhika Ramadhani Jika Resmi Hengkang! Persebaya Surabaya Tak Kehabisan Akal

JawaPos.com - Persebaya Surabaya diprediksi melakukan perombakan di posisi penjaga gawang menjelang musim baru Super League 2026/2027. Situasi ini muncul setelah kiper asli Surabaya Andhika Ramadhani, dirumorkan masuk radar Persik Kediri. Green Force mulai dikaitkan dengan kiper PSM Makassar sekaligus Timnas Indonesia Reza Arya Pratama.

Rumor perpindahan Andhika Ramadhani makin menguat dalam beberapa hari terakhir. Apalagi kontrak kiper berusia 27 tahun itu bersama Persebaya Surabaya bakal habis pada 30 Juni 2026 sehingga berpotensi hengkang dengan status bebas transfer.

Mengapa Andhika Ramadhani Dirumorkan Hengkang? Kabar ketertarikan Persik Kediri terhadap Andhika Ramadhani pertama kali ramai di media sosial. Akun X @BaadilaOscar menyebut musim ini menjadi musim terakhir Andhika bersama Persebaya Surabaya. Sang pemain sedang menimbang tawaran untuk musim depan.

Baca Juga:Persib Bandung Dirumorkan Rekrut Eks Timnas Belanda Bart Ramselaar untuk Musim Depan

”Dapat info bahwa musim ini adalah musim terakhir Andhika bersama Persebaya. Kabarnya akan menuju Persik musim depan. Tinggal nunggu jawaban dari Andhika terkait rumor ini,” tulis akun tersebut, Rabu (20/5).

Situasi kontrak membuat Andhika Ramadhani jadi incaran banyak klub Liga Indonesia. Dengan harga pasar mencapai Rp 3,04 miliar dan status hampir bebas transfer, kiper kelahiran Surabaya itu menjadi opsi menarik bagi tim yang ingin memperkuat sektor penjaga gawang tanpa biaya transfer besar.

Andhika juga bukan pemain sembarangan bagi Persebaya Surabaya. Dia merupakan produk asli akademi Persebaya U-20 sebelum akhirnya promosi ke tim senior pada 26 September 2020 dan bertahan hingga kini.

Baca Juga:Bojan Hodak Sebut Ada Faktor Keberuntungan di Balik Kesuksesan Persib Bandung Hattrick Juara

Reza Arya Pratama Masuk Radar Green Force Di tengah rumor hengkangnya Andhika Ramadhani, nama Reza Arya Pratama langsung mencuat sebagai calon pengganti. Akun Instagram @bolalapak mengungkap Persebaya Surabaya mulai memantau situasi kiper PSM Makassar tersebut.

”Karena rumor kipernya diincar Persik Kediri, Persebaya juga dirumorkan incar kiper PSM Makassar dan Timnas Indonesia Reza Arya Pratama. Reza Arya Pratama diproyeksikan buat menggantikan Andhika Ramadhani,” tulis akun tersebut, Jumat (22/5).