Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 24 Mei 2026 | 18.05 WIB

Momen Haru Clean Sheet Pertama Andhika Ramadhani di Persebaya Surabaya! Kini Dikabarkan Hengkang ke Persik Kediri

Andhika Ramadhani saat membela Persebaya Surabaya dalam laga Super League 2025/2026. Rumor kepindahannya ke Persik Kediri mulai menguat. (Instagram/@cakdhik) - Image

Andhika Ramadhani saat membela Persebaya Surabaya dalam laga Super League 2025/2026. Rumor kepindahannya ke Persik Kediri mulai menguat. (Instagram/@cakdhik)

JawaPos.com — Andhika Ramadhani pernah mencatat clean sheet pertama dalam karier profesional bersama Persebaya Surabaya saat menumbangkan Persija Jakarta 1-0 pada 26 Oktober 2021. Kini, setelah lima musim penuh perjuangan bersama Green Force, kiper berusia 27 tahun itu justru santer dikabarkan bakal hengkang ke Persik Kediri untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Rumor kepindahan Andhika Ramadhani semakin menguat setelah namanya dikaitkan dengan Persik Kediri dalam bursa transfer awal musim.

Sejumlah akun sepak bola Indonesia mulai membahas peluang transfer sang kiper yang selama ini dikenal sebagai pelapis setia Ernando Ari di bawah mistar Persebaya Surabaya.

Bagaimana Awal Momen Bersejarah Andhika Ramadhani di Persebaya Surabaya?

Momen paling emosional bagi sebagian Bonek adalah ketika Andhika Ramadhani bersama Persebaya Surabaya terjadi pada pekan ke-9 Super League 2021/2022 saat menghadapi Persija Jakarta.

Kala itu, Andhika sukses menjaga gawang Green Force tetap steril dan membawa tim menang tipis 1-0.

Clean sheet tersebut menjadi yang pertama dalam karier profesional Andhika Ramadhani bersama tim senior Persebaya Surabaya.

Penampilan impresifnya langsung mendapat apresiasi besar dari Bonek yang mulai melihat potensi besar kiper asal Lamongan tersebut.

“Enggak lupa puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih semuanya yang telah mendukung saya. Terima kasih Bonek, terima kasih orang tua, semuanya yang mendukung saya dan juga tim Persebaya Surabaya,” ujar Andhika Ramadhani kala itu.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Bernardo Tavares Sempat Frustrasi! Persebaya Surabaya Siapkan Evaluasi Total Demi Kejar Gelar Juara Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Sempat Frustrasi! Persebaya Surabaya Siapkan Evaluasi Total Demi Kejar Gelar Juara Musim Depan

Minggu, 24 Mei 2026 | 16.58 WIB

Mantan Wonderkid Persebaya Surabaya Gondol Gol Terbaik! Ini Daftar Lengkap Penghargaan Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Mantan Wonderkid Persebaya Surabaya Gondol Gol Terbaik! Ini Daftar Lengkap Penghargaan Super League 2025/2026

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.52 WIB

Pelukan Hangat Ernando Ari dan Andhika Ramadhani, Kode Perpisahan Kiper Andalan Persebaya Surabaya? - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelukan Hangat Ernando Ari dan Andhika Ramadhani, Kode Perpisahan Kiper Andalan Persebaya Surabaya?

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.35 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore