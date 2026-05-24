Momen Haru Clean Sheet Pertama Andhika Ramadhani di Persebaya Surabaya! Kini Dikabarkan Hengkang ke Persik Kediri

Andhika Ramadhani saat membela Persebaya Surabaya dalam laga Super League 2025/2026. Rumor kepindahannya ke Persik Kediri mulai menguat. (Instagram/@cakdhik)
JawaPos.com — Andhika Ramadhani pernah mencatat clean sheet pertama dalam karier profesional bersama Persebaya Surabaya saat menumbangkan Persija Jakarta 1-0 pada 26 Oktober 2021. Kini, setelah lima musim penuh perjuangan bersama Green Force, kiper berusia 27 tahun itu justru santer dikabarkan bakal hengkang ke Persik Kediri untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Rumor kepindahan Andhika Ramadhani semakin menguat setelah namanya dikaitkan dengan Persik Kediri dalam bursa transfer awal musim.
Sejumlah akun sepak bola Indonesia mulai membahas peluang transfer sang kiper yang selama ini dikenal sebagai pelapis setia Ernando Ari di bawah mistar Persebaya Surabaya.
Bagaimana Awal Momen Bersejarah Andhika Ramadhani di Persebaya Surabaya?
Momen paling emosional bagi sebagian Bonek adalah ketika Andhika Ramadhani bersama Persebaya Surabaya terjadi pada pekan ke-9 Super League 2021/2022 saat menghadapi Persija Jakarta.
Kala itu, Andhika sukses menjaga gawang Green Force tetap steril dan membawa tim menang tipis 1-0.
Clean sheet tersebut menjadi yang pertama dalam karier profesional Andhika Ramadhani bersama tim senior Persebaya Surabaya.
Penampilan impresifnya langsung mendapat apresiasi besar dari Bonek yang mulai melihat potensi besar kiper asal Lamongan tersebut.
“Enggak lupa puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih semuanya yang telah mendukung saya. Terima kasih Bonek, terima kasih orang tua, semuanya yang mendukung saya dan juga tim Persebaya Surabaya,” ujar Andhika Ramadhani kala itu.
