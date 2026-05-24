Mantan Wonderkid Persebaya Surabaya Gondol Gol Terbaik! Ini Daftar Lengkap Penghargaan Super League 2025/2026

JawaPos.com — Kompetisi Super League 2025/2026 resmi berakhir usai seluruh pertandingan pekan ke-34 rampung digelar pada Sabtu (23/5/2026). Persib Bandung sukses mengunci gelar juara ketiga beruntun, sementara mantan wonderkid Persebaya Surabaya, Muhammad Iqbal, mencuri perhatian lewat penghargaan gol terbaik musim ini.

Persib Bandung memastikan diri finis di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Raihan itu didapat setelah bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Borneo FC Samarinda sebenarnya mengoleksi poin identik dengan Persib Bandung. Namun, Pesut Etam harus puas menjadi runner up karena kalah head to head dalam perebutan gelar juara musim ini.

Selain penyerahan trofi juara, operator kompetisi I.League juga mengumumkan sederet penghargaan individu dan tim terbaik sepanjang musim.

Mulai dari pemain terbaik, pelatih terbaik, hingga gol terbaik menjadi sorotan publik sepak bola nasional.

Mariano Peralta Jadi Pemain Terbaik Musim Ini Penghargaan pemain terbaik atau Best Player jatuh kepada gelandang serang Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu tampil luar biasa sepanjang musim dan menjadi motor serangan utama Pesut Etam.

Mariano Peralta mencatat 34 penampilan penuh musim ini dengan torehan 20 gol dan 14 assists. Statistik tersebut membuat kontribusinya menjadi salah satu yang paling komplet di kompetisi kasta tertinggi Indonesia musim ini.

Dominasi Borneo FC Samarinda juga terlihat dari penghargaan kiper terbaik yang diraih Nadeo Argawinata. Penjaga gawang Timnas Indonesia itu tampil konsisten dan sulit tergantikan sepanjang musim.