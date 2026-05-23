Mariano Peralta Dinobatkan Pemain Terbaik BRI Super League 2025/26, Ini Catatan Hebatnya

Penyerang Borneo FC Mariano Peralta. (Dok. Borneo FC)
JawaPos.com - Pemain asing milik Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta, resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League 2025/26 setelah tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi motor serangan utama tim berjuluk Pesut Etam.
Winger asal Argentina tersebut tampil impresif dengan kontribusi luar biasa untuk Borneo FC. Sepanjang musim, Mariano Peralta terlibat dalam 32 gol melalui torehan 20 gol dan 12 assist. Catatan itu membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi musim ini.
Peralta sukses membawa Borneo FC terus bersaing di papan atas klasemen hingga akhir musim. Performa stabilnya di berbagai pertandingan penting membuat penghargaan Best Player terasa layak diberikan kepadanya.
Pemain bernama lengkap Mariano Ezequiel Peralta Bauer itu lahir di Adrogué pada 20 Februari 1998. Sebelum berkarier di Indonesia, ia sempat menimba ilmu di akademi San Lorenzo dan menjalani perjalanan karier di beberapa klub Amerika Selatan.
Karier profesionalnya dimulai bersama San Lorenzo pada 2020. Ia juga sempat dipinjamkan ke Unión de Santa Fe sebelum melanjutkan petualangan bersama klub Uruguay, C.A. Cerro.
Peralta kemudian bergabung dengan Borneo FC pada 2024 dan langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kreatif sekaligus tajam di lini depan.
Hingga Mei 2026, ia telah mencatatkan 67 penampilan dan mencetak 29 gol bersama klub asal Samarinda tersebut.
Dominasi Borneo FC dalam penghargaan individu Super League musim ini juga semakin terasa. Selain Mariano Peralta yang meraih Best Player, kiper Nadeo Argawinata turut memenangkan penghargaan penjaga gawang terbaik. Borneo FC juga mendapatkan predikat Team Fair Play musim ini.
Sementara itu, penghargaan top skor jatuh kepada David da Silva dari Malut United dengan koleksi 23 gol. Pemain muda Doni Try Pamungkas dari Persija Jakarta terpilih sebagai Best Young Player.
Adapun penghargaan pelatih terbaik diberikan kepada Bojan Hodak yang sukses membawa Persib Bandung tampil kompetitif sepanjang musim.
