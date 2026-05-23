Prediksi Skor Borneo FC vs Malut United: Misi Juara di Segiri, Pesut Etam Dipaksa Menang atau Gagal Total

JawaPos.com — Borneo FC menghadapi laga hidup mati melawan Malut United pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Pesut Etam wajib menang demi menjaga asa juara sambil berharap Persijap Jepara mampu menumbangkan Persib Bandung di pertandingan lain.

Tekanan besar kini berada di pundak skuad Borneo FC karena kemenangan saja belum cukup menjamin trofi juara.

Namun, performa impresif dalam beberapa pekan terakhir membuat publik Samarinda tetap percaya tim kesayangannya masih punya peluang menciptakan akhir musim sempurna.

Rekor Tak Terkalahkan Jadi Modal Besar Borneo FC Borneo FC datang ke laga pamungkas dengan catatan performa yang sangat konsisten sepanjang lima pertandingan terakhir.

Tim asuhan Pieter Huistra membukukan empat kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Yang paling mencolok adalah ketangguhan lini belakang mereka dalam periode tersebut. Borneo FC sukses mencatatkan empat clean sheet saat mengalahkan Semen Padang 3-0, Persik Kediri 1-0, hingga Persita dengan skor 2-0.

Mental bertanding mereka juga terlihat saat menang dramatis 3-2 di kandang Bali United. Hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada 17 Mei lalu memang menghentikan laju kemenangan beruntun, tetapi organisasi permainan mereka tetap terlihat sangat stabil.

Atmosfer Stadion Segiri dipastikan menjadi energi tambahan bagi Pesut Etam. Dukungan penuh suporter diprediksi membuat tekanan kepada para pemain Malut United semakin besar sejak menit awal pertandingan.

Malut United Datang dengan Ancaman Ledakan Gol Malut United bukan lawan yang bisa diremehkan meski performanya sangat naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Tim asal Maluku Utara itu mencatatkan dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir.