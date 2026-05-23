Prediksi Skor Borneo FC vs Malut United: Misi Juara di Segiri, Pesut Etam Dipaksa Menang atau Gagal Total

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok.BFC)
JawaPos.com — Borneo FC menghadapi laga hidup mati melawan Malut United pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Pesut Etam wajib menang demi menjaga asa juara sambil berharap Persijap Jepara mampu menumbangkan Persib Bandung di pertandingan lain.
Tekanan besar kini berada di pundak skuad Borneo FC karena kemenangan saja belum cukup menjamin trofi juara.
Namun, performa impresif dalam beberapa pekan terakhir membuat publik Samarinda tetap percaya tim kesayangannya masih punya peluang menciptakan akhir musim sempurna.
Borneo FC datang ke laga pamungkas dengan catatan performa yang sangat konsisten sepanjang lima pertandingan terakhir.
Tim asuhan Pieter Huistra membukukan empat kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.
Yang paling mencolok adalah ketangguhan lini belakang mereka dalam periode tersebut. Borneo FC sukses mencatatkan empat clean sheet saat mengalahkan Semen Padang 3-0, Persik Kediri 1-0, hingga Persita dengan skor 2-0.
Mental bertanding mereka juga terlihat saat menang dramatis 3-2 di kandang Bali United. Hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada 17 Mei lalu memang menghentikan laju kemenangan beruntun, tetapi organisasi permainan mereka tetap terlihat sangat stabil.
Atmosfer Stadion Segiri dipastikan menjadi energi tambahan bagi Pesut Etam. Dukungan penuh suporter diprediksi membuat tekanan kepada para pemain Malut United semakin besar sejak menit awal pertandingan.
Malut United bukan lawan yang bisa diremehkan meski performanya sangat naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Tim asal Maluku Utara itu mencatatkan dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir.
Ledakan performa mereka sempat mengejutkan banyak pihak ketika membantai PSBS Biak 7-0 dan menghancurkan Persis Solo 5-2. Total 12 gol dalam dua pertandingan menjadi bukti lini depan mereka sangat berbahaya saat sedang berada dalam momentum terbaik.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan