Thom Haye Tak Peduli Persib Bandung Ditahan Imbang Persijap Jepara: Yang Penting Juara!

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, bereaksi usai timnya bermain imbang kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Haye tidak peduli soal hasil tersebut, karena yang terpenting baginya Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- meraih gelar juara.

Persib Bandung bermain imbang tanpa gol saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) sore WIB. Meski demikian, tambahan satu poin sudah cukup membawa Pangeran Biru juara.

Tambahan satu poin tersebut membuat Persib Bandung menutup musim dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda. Tapi, mereka berhak merebut gelar juara karena unggul head to head atas skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Usai laga, Haye mengaku bahwa sejatinya Persib Bandung bertekad untuk menutup musim dengan kemenangan. Tapi sayangnya, Pangeran Biru kesulitan untuk menjebol gawang Borneo FC.

“Kami tahu hasil imbang sudah cukup, tetapi kami selalu mengatakan satu sama lain bahwa kami ingin menang. Dan saya juga tidak tahu bagaimana kami bisa gagal menang,” kata Haye usai pertandingan, Sabtu (23/5/2026).

Haye mengungkapkan bahwa Persib Bandung tampil sangat dominan dengan melepaskan banyak tembakan. Tapi, dewi fortuna belum berpihak pada mereka. Namun, ia tak peduli karena pada akhirnya Pangeran Biru sukses merebut gelar juara.

“Saya rasa kami melepaskan sekitar 20 tembakan. Namun sampai akhir pertandingan, situasinya tetap menegangkan karena skor masih 0-0. Tapi saya tidak peduli, karena kami adalah juara,” tegas Haye.

Lebih jauh, Haye menyampaikan Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi melawan Persijap Jepara. Hasilnya pun berujung manis. Pangeran Biru bahkan menutup musim tanpa kekalahan di kandang.

“Sebelum pertandingan kami hanya berkata: kami bermain sepanjang tahun untuk laga ini. Semua pemain tahu apa yang harus dilakukan, dan kami adalah tim yang kuat. Musim ini kami tidak pernah kalah di kandang. Dan hari ini kami juga tidak kalah serta berhasil menjadi juara, jadi itu yang terpenting,” pungkas Haye.