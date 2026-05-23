Persija Jakarta Tanggapi Persib Bandung Juara Super League 2025/2026, Mauricio Souza: Selamat!

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara soal keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025/2026. Souza mengucapkan selamat atas kesuksesan sang rival tersebut.

Persib Bandung memastikan gelar juara musim ini setelah bermain imbang kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) itu, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- imbang tanpa gol.

Tambahan satu poin tersebut sudah cukup membawa Persib Bandung juara. Pangeran Biru menutup musim dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda. Tapi, mereka berhak merebut gelar juara karena unggul head to head atas skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Menanggapi kesuksesan sang rival, Souza tidak berkomentar banyak. Juru taktik asal Brasil itu tak segan untuk memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung.

“Mengenai Persib Bandung, saya benar-benar tidak punya hal lain untuk dikatakan selain selamat untuk mereka,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga kontra Semen Padang, Sabtu (23/5/2026).

Kesuksesan Persib Bandung musim ini sekaligus menggoresan tinta emas dalam sepak bola nasional.

Pangeran Biru menjadi tim pertama yang berhasil meraih hattrick juara di era modern Liga Indonesia (2022/2023, 2024/2025, 2025/2026). Gelar ini juga menjadi gelar kelima Pangeran Biru, yang sebelumnya diraih pada 1994/1995 dan 2014.

Sementara itu, di saat bersamaan, Persija Jakarta berhasil menutup musim dengan manis. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang 3-0 atas Semen Padang FC di Jakarta International Stadium (JIS).

Poin penuh diraih berkat kemenangan 3-0 atas Semen Padang. Dwigol Persija Jakarta dipersembahkan Gustavo Almeida. Sedangkan, satu gol lainnya disumbangkan Maxwell Souza.