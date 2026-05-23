Antara
Minggu, 24 Mei 2026 | 02.58 WIB

Braga hingga Viaduct Pesta! Kembang Api Membara, Kota Bandung Sambut Persib Juara

Situasi perayaan Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia di Simpang Jalan Braga-Jalan Naripan, Bandung, Sabtu (23/5/2026). (ANTARA/Ricky Prayoga)

JawaPos.com - Teriakan bahagia, tangis haru bercampur dan nyala kembang api mewarnai sudut-sudut Kota Bandung pada Sabtu malam ini setelah Persib untuk ketiga kali berturut-turut menjuarai Indonesia Super League.

Di persimpangan Jalan Braga-Jalan Naripan Bandung, Sabtu malam, warga serempak memandati perempatan ini tepat setelah peluit tanda berakhirnya laga Persib vs Persijap di Stadion GBLA Bandung.

Sambil meneriakkan yel-yel "Persib juara" semua orang bergembira dan semakin riuh saat kembang api dinyalakan.

"Juara, juara, Persib juara," teriak warga di lokasi yang hingga berita ditulis terus menggema.

Kepadatan akibat perayaan kemenangan Persib juga terlihat di berbagai tempat di mana warga keluar dari gang dan permukiman.

Hal itu di antaranya terlihat di simpang Jalan Braga-Tamblong-Suniaraja di depan Center Point hingga Suniaraja bawah.

Kemudian di Viaduct depan Kantor Pusat KAI, Jalan Wastukencana (Babakan Ciamis), Jalan Pajajaran (Merdekalio), dan simpang Jalan Cihampelas-A Rivai.

Tua dan muda berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan konvoi suporter yang merayakan kemenangan Persib.

Persib menjadi tim pertama dalam tiga musim berturut-turut menjuarai liga utama Indonesia.

Pangeran Biru dinobatkan sebagai juara setelah menyudahi laga pamungkas melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan imbang tanpa gol.

Editor: Hendra
