Jadwal dan Rute Konvoi Juara Persib Bandung: Kenalkan 3 Titik Bersejarah, Start dari Gedung Sate

JawaPos.com - Persib Bandung akan melakukan konvoi perayaan hattrick juara pada Minggu (24/5) besok. Berikut adalah rute konvoi juara yang wajib diketahui warga Bandung khususnya Bobotoh.

Pawai besar-besaran telah disiapkan untuk merayakan kesuksesan bersejarah tim kebanggaan rakyat Jawa Barat tersebut. Pawai juara tersebut rencananya akan berlangsung di kota Bandung pada Minggu (24/5) besok.

Beberapa waktu lalu, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, telah mengungkapkan bahwa konvoi perayaan gelar juara akan dimulai dari Gedung Sate lalu berakhir di Gedung Merdeka dan Pendopo Kota Bandung. Rute tersebut dibalik dari perayaan gelar musim sebelumnya.

“Konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo. Kalau sebelumnya kan dari dari Balai Kota ke Gedung Sate, nah kalau nanti dari Gedung Sate ke Pendopo,” kata Adhitia dipetik Sabtu (23/5/2026).

Adhitia menjelaskan bahwa pemilihan rute tersebut sekaligus memperkenalkan titik bersejarah kota Bandung. Karena nantinya, konvoi akan melewati Patung Ajat yang berada di Jalan Lembong, Titik Nol di Jalan Asia Afrika, dan Gedung Merdeka.

Nah, nantinya, skuad Persib Bandung akan melakukan prosesi angkat trofi di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jalan Asia Afrika, tepat di depan Gedung Merdeka. Bobotoh pun akan menyaksikan secara langsung momen bersejarah tersebut.

“Jadi tujuannya adalah kita mau mengenalkan tiga titik bersejarah kota Bandung. Yang pertama itu Patung Sepakbola Patung Ajat di Lembong, yang kedua Titik Nol di Asia Afrika, dan ketiga itu di Gedung Merdeka. Nanti insyaallah ada prosesi angkat pialanya itu di JPO di Gedung Merdeka,” terang Adhitia.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung berhasil merebut gelar juara Super League 2025/2026. Kepastian itu didapat setelah tim berjulukkan Pangeran Biru tersebut bermain imbang tanpa gol kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5) sore WIB.

Tambahan satu poin itu sudah cukup membuat Persib Bandung meraih gelar juara musim ini. Mereka meraih total 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda. Hanya saja, Pangeran Biru berhak juara karena unggul head to head atas Pesut Etam -julukan Borneo FC.