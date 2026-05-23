3 Rekor Persib Bandung Usai Juara Super League 2025/2026, Hattrick Juara hingga Dominasi Teja Paku Alam

Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.
JawaPos.com — Persib Bandung resmi menjuarai Super League 2025/2026 usai bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026). Hasil itu membuat Maung Bandung mengunci gelar dengan 79 poin sekaligus mencatat tiga rekor besar, mulai dari hattrick juara liga, koleksi trofi terbanyak era profesional, hingga clean sheet bersejarah Teja Paku Alam.
Keberhasilan ini membuat Persib Bandung menjadi klub pertama di Indonesia yang mampu menjuarai kompetisi kasta tertinggi nasional tiga musim beruntun.
Sebelumnya, Maung Bandung sukses meraih gelar Liga 1 2023/2024 dan 2024/2025 sebelum kembali mempertahankan takhta musim ini.
Tambahan satu poin saat menghadapi Persijap Jepara membuat Persib Bandung mengoleksi 79 poin di puncak klasemen akhir.
Borneo FC sebenarnya memiliki poin sama setelah menang atas Malut United, tetapi Persib Bandung unggul head to head.
Persib Bandung menorehkan sejarah baru setelah menjadi klub pertama di era kompetisi modern Indonesia yang mampu meraih tiga gelar liga secara beruntun.
Catatan itu melampaui rekor Bali United yang sebelumnya hanya mampu juara back to back pada musim 2019 dan 2021/2022.
Gelar musim ini juga melengkapi panca takhta Persib Bandung sejak era Liga Indonesia dimulai.
Sebelumnya, Persib Bandung meraih trofi kasta tertinggi nasional pada Liga Indonesia 1994/1995, Liga Super Indonesia 2014, Liga 1 2023/2024, dan Liga 1 2024/2025.
Jika dihitung sejak era Perserikatan, Persib Bandung kini mengoleksi total 10 gelar kasta tertinggi nasional. Mereka pernah menjadi juara Kejurnas PSSI 1937, 1959/1961, Perserikatan 1986, 1989/1990, dan 1993/1994.
