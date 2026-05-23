Kenangan "Karyawan Tetap" Persebaya Surabaya: Muhammad Hidayat Putar Ulang Laga Terakhir Bersama Green Force

Muhammad Hidayat saat masih perkuat Persebaya Surabaya. (Media Persebaya)
JawaPos.com - Muhammad Hidayat mengenang satu tahun laga terakhirnya bersama Persebaya Surabaya. Momen tersebut juga menandai kembali bermainnya sang gelandang bertahan setelah mengalami cedera lutut.
Melalui sosial media, Muhammad Hidayat merasa bersyukur bisa kembali bermain setelah pulih dari cedera lutut. Dia juga mengenang kali terakhirnya bermain bersama Persebaya.
Gelandang yang sempat dijuluki "Karyawan Tetap" Persebaya ini mengaku tidak akan melupakan momen laga terakhirnya pada 23 Mei lalu. Muhammad Hidayat berharap semua yang terlibat saat itu diberikan kesehatan.
"Momen tepat setahun lalu Alhamdulillah untuk pertama kalinya bisa kembali bermain setelah menjalani recovery cidera yang panjang after operasi dan juga menjadi momen pertandingan terakhir ku bersama Persebaya. Momen yang tidak aku lupakan, Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Aamiin," tulis Muhammad Hidayat di Instagram.
Tepat setahun lalu, Hidayat kembali bermain untuk Persebaya di laga menghadapi Bali United di Gelora Bung Tomo. Pada laga tersebut, dia kembali menjabat sebagai kapten.
Saat itu, Uston Nawawi memainkan Hidayat sejak menit pertama. Namun karena baru bermain, performanya belum kembali dan hanya diberi waktu 31 menit.
Manajemen Persebaya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain yang mengantarkan Green Force kembali ke Liga Indonesia tersebut. PSMS Medan tertarik untuk mendatangkan Muhammad Hidayat yang bermain di Championship musim ini dan tampil 10 pertandingan.
Setelah membela PSMS Medan, Hidayat harus menjalani masa peminjaman di PSIS Semarang. Pemain kelahiran Bontang tersebut bermain sebanyak 10 pertandingan.
