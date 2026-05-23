Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 24 Mei 2026 | 01.30 WIB

Resmi! Arief Catur dan Francisco Rivera Masuk Best XI Super League 2025/2026, Bukti Konsistensi Persebaya Surabaya

Francisco Rivera menjadi wakil Persebaya Surabaya dalam daftar Best XI Super League 2025/2026. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menempatkan dua pemainnya, Arief Catur Pamungkas dan Francisco Rivera, dalam daftar Best XI Super League 2025/2026 usai menutup musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2206) malam. Penghargaan itu menjadi bukti kontribusi besar keduanya dalam membawa Green Force finis di posisi empat besar klasemen akhir dengan 58 poin.

Kemenangan besar atas Persik Kediri menjadi penutup manis perjalanan Persebaya Surabaya musim ini.

Selain memastikan tiket empat besar, laga tersebut juga menegaskan dominasi Green Force yang tampil konsisten sepanjang kompetisi.

Francisco Rivera kembali menunjukkan kualitasnya sebagai motor serangan utama Persebaya Surabaya.

Gelandang asal Meksiko itu menyumbang assist untuk gol Bruno Moreira pada menit ke-89 yang sekaligus menutup kemenangan 5-0.

Rivera memang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Super League musim ini. Dari 30 pertandingan, dia mencatatkan 13 gol dan 10 assist dengan total 2.663 menit bermain.

Arief Catur Jadi Pilar Tak Tergantikan di Lini Belakang

Arief Catur Pamungkas tampil sebagai salah satu pemain paling stabil di lini pertahanan Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026.

Bek muda itu dipercaya tampil dalam 32 pertandingan dan mencatatkan total 2.545 menit bermain.

Tak hanya kuat dalam bertahan, Arief Catur juga memberikan kontribusi penting saat membantu serangan. Dia sukses menyumbang dua gol dan empat assist meski berposisi sebagai pemain belakang.

Konsistensi Arief Catur membuat namanya layak masuk dalam jajaran Best XI Super League musim ini. Performa disiplin serta kemampuan membaca permainan menjadi salah satu keunggulan yang membuatnya sulit tergantikan.

