Mariano Peralta Sudah Ucapkan Terima Kasih untuk Skuad Borneo FC, Sinyal Hengkang ke Persija Jakarta?

JawaPos.com - Mariano Peralta mengucapkan terima kasih kepada skuad Borneo FC menjelang laga terakhir Borneo FC melawan Malut United di Super League pekan ke-34. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Segiri, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB.

Melalui sosial media, Mariano Peralta menuliskan bahwa Borneo FC menjalani musim yang sangat fantastis. Menurutnya, Pesut Etam memang punya performa yang baik.

Penyerang 28 tahun tersebut menegaskan bahwa Borneo FC selalu bekerja keras sepanjang musim ini. Ucapan terima kasih juga diungkapkan kepada Mariano Peralta.

"Musim yang fantastis akan segera berakhir. Apa yang terjadi di dalam lapangan bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada satu pun yang terjadi secara kebetulan. Bekerja setiap hari bersama teman dan saudara bukanlah hal yang sering terjadi, dan musim ini merupakan pengecualian," kata Mariano Peralta di Instagram.

Ucapan Peralta tersebut menggambarkan eratnya hubungan dan semangat kebersamaan yang terbangun sepanjang musim. Menurutnya, pencapaian yang diraih tim bukan semata hasil keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan pengorbanan yang dilakukan bersama setiap hari.

Pernyataan itu juga menjadi bentuk apresiasi kepada rekan-rekan setim serta seluruh pihak yang terlibat di balik perjalanan tim selama satu musim. Kebersamaan yang terjalin di dalam tim dinilai menjadi faktor penting yang membantu mereka melewati berbagai tantangan dan menjaga konsistensi penampilan di lapangan.

"Anda bisa membayangkan cara kerja Anda, tetapi hanya kami yang terlibat dalam pekerjaan sehari-hari yang mengetahui realitanya. Terima kasih atas dukungan kalian semua sepanjang musim ini," tutup Peralta.

Performa Gemilang Mariano Peralta Hingga pekan ke-33, Peralta terus menunjukkan performa apik bersama Borneo FC. Dari 33 pertandingan yang dimainkan, dia sudah mencetak 18 gol.

Dalam tiga laga terakhir, Peralta selalu mencetak gol. Meski tidak membobol gawang Persijap, pemain nomor punggung 10 tersebut berhasil mencetak gol melawan Persita Tangerang dan Bali United. Dengan performa tersebut, Peralta membawa Borneo FC berpeluang untuk meraih gelar Super League musim ini.