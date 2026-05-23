Debut Bersama Persija Jakarta, Hafizh Rizkianur Bertekad Tutup Musim dengan Manis

JawaPos.com - Kiper muda Persija Hafizh Rizkianur bertekad menutup musim kompetisi Super League 2025/2026 dengan hasil manis dalam debutnya bersama Persija saat menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Stadion Jakarta International Stadium, hari ini, dikutip dari ANTARA.

"Saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk membantu tim meraih tiga poin," kata Hafizh Rizkianur dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Penjaga gawang berusia 19 tahun itu memulai langkahnya menuju tim senior setelah tampil gemilang bersama Persija Jakarta U20. Ia menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan tim muda Persija menjuarai kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026.

Bagi Hafizh, pencapaian di EPA tidak hanya menghadirkan gelar juara, tetapi juga memberikan pengalaman berharga yang menjadi modal penting untuk menatap level kompetisi yang lebih tinggi.

Persaingan di tim muda telah membentuk mental dan karakter bertandingnya sehingga lebih siap menghadapi tekanan besar, termasuk ketika menjalani debut bersama Macan Kemayoran.

Menurut Hafizh, kemenangan dalam laga debut akan memiliki arti yang sangat penting. Selain menjadi kenangan indah dalam perjalanan awal karir profesionalnya, hasil positif juga dapat menjadi modal berharga bagi tim untuk menatap persaingan musim depan dengan lebih optimistis.

Selain fokus pada pertandingan, Hafizh juga berharap suasana laga berjalan aman dan tertib. Ia menginginkan seluruh pihak dapat menikmati pertandingan dengan nyaman tanpa ada insiden yang mengganggu jalannya laga, termasuk penggunaan flare yang kerap menjadi sorotan dalam pertandingan sepak bola nasional.

"Kalau bisa jangan ada flare karena kan ada anak-anak kecil juga. Saya berharap ketika kita menang, kita bisa merayakannya dengan aman," katanya.