Siapa Enriko Papa? Santer Dikabarkan Masuk Radar Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan pemain asing berpengalaman menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Kali ini, nama yang mencuat adalah Enriko Papa, gelandang asal Albania yang saat ini memperkuat sekaligus menjabat sebagai kapten FC Botosani di Liga Rumania.

Kabar ketertarikan Persib terhadap Enriko Papa muncul setelah beredar informasi bahwa klub berjuluk Maung Bandung tersebut telah mengajukan tawaran kepada pemain berusia 33 tahun itu.

Namun, Persib bukan satu-satunya klub yang berminat. Dua klub kuat Asia Tenggara lainnya, Selangor FC dari Malaysia dan Buriram United dari Thailand, juga disebut sedang memantau situasi sang pemain.

Dalam komunikasi yang beredar, Enriko Papa mengaku masih mempertimbangkan berbagai pilihan terkait masa depannya. Ia tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karier di Asia Tenggara, termasuk bermain di kompetisi Indonesia.

Nama Enriko Papa mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian pencinta sepak bola Indonesia.

Namun, pemain kelahiran Kucove, Albania, tersebut memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa.

Karier profesionalnya dimulai bersama Apolonia sebelum melanjutkan perjalanan ke sejumlah klub Albania seperti Tomori, Butrinti, Bylis, Tirana, Teuta, dan Lushnja.