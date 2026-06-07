Fakta Menarik Persib Bandung: Sepatu Michael Essien Made in Indonesia, Thom Haye Pakai Size XXL

JawaPos.com - Persib Bandung selalu memiliki banyak cerita menarik di balik aktivitas tim, termasuk kisah yang jarang diketahui publik mengenai perlengkapan para pemain.

Salah satu cerita unik datang dari mantan gelandang bintang dunia, Michael Essien, saat memperkuat Persib beberapa tahun lalu.

Dalam sebuah obrolan yang dikutip dari podcast YouTube Simamaung, terungkap bahwa Essien pernah membawa sepatu sepak bola pribadinya langsung dari London ketika bergabung dengan Persib. Namun, yang membuat cerita ini menarik adalah fakta bahwa sepatu tersebut ternyata diproduksi di Indonesia.

Temuan itu sempat menjadi bahan perbincangan karena Essien membawa perlengkapan yang dibelinya dari luar negeri, tetapi produk tersebut justru berasal dari pabrik di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur olahraga Indonesia memiliki kualitas yang mampu menembus pasar internasional dan digunakan oleh pemain kelas dunia.

Tidak hanya itu, terdapat cerita lain yang cukup unik mengenai sepatu sepak bola yang digunakan pemain profesional.

Dalam perbincangan tersebut disebutkan ada jenis sepatu tertentu yang materialnya sangat lentur hingga bisa diremas atau bahkan "diperas" menggunakan tangan.

Karakteristik seperti itu biasanya ditemukan pada sepatu modern yang dirancang lebih ringan dan fleksibel untuk mendukung mobilitas pemain di lapangan.