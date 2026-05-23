Macan Kemayoran Turunkan Banyak Pemain Muda! Susunan Pemain Persija Jakarta vs Semen Padang

JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi Semen Padang FC di pekan terakhir Super League 2025/2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menurunkan sederet pemain muda, termasuk Hafizh Rizkianur yang akan melakoni laga debut.

Persija Jakarta menjamu Semen Padang di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB. Bagi kedua tim, laga ini tidak berdampak apa-apa. Macan Kemayoran dipastikan finis posisi ketiga, sementara tim tamu dipastikan degradasi.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memberikan panggung kepada sederet pemain muda Macan Kemayoran dalam laga sore ini seperti Hafizh Rizkianur, Dia Syayid, Aditya Warman, dan Arlyansyah Abdulmanan. Juru taktik asal Brasil itu mengombinasikan pemain senior dengan talenta muda.

Panggung utama sore ini jatuh kepada sosok kiper muda, Hafizh Rizkianur, yang resmi melakoni debut bersama skuad senior. Kiper jebolan akademi Persija ini akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang Macan Kemayoran dari gempuran lini serang Kabau Sirah.

Tak hanya Hafizh, lini belakang Persija juga diperkuat oleh Dia Syayid yang akan berduet dengan bek asing berpengalaman Paulo Ricardo. Di sisi sayap, bek kanan lincah Fajar Fathurrahman dan Dony Tri Pamungkas, siap memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Lini tengah Persija Jakarta pun tak kalah menarik. Aditya Warman dan Rayhan Hannan dipasang sebagai motor serangan sejak awal. Kedua pemain ini akan bekerja sama dengan gelandang anyar Brasil Fabio Calonego.

Gustavo Almeida menjadi juru gedor Persija Jakarta sore ini. Bomber Brasil itu akan dibantu oleh pemain sayap cepet, yakni Witan Sulaeman dan Arlyansyah Abdulmanan.

Di sisi lain, Semen Padang FC asuhan Imran Nahumarury datang dengan kekuatan penuh untuk mencuri poin di JIS. Kiper berpengalaman Rendy Oscario dipercaya menjadi tembok terakhir. Di lini belakang, bek asing Jaime Giraldo akan menjadi pemimpin untuk meredam agresivitas pemain muda Persija.